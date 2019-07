Commerciële sportbedrijfjes eisen openbare ruimtes op

Onder andere bij het pierenbadje in het Vondelpark strijken clubjes sporters neer. Sommige ouders zijn daar niet altijd blij mee. Beeld Maarten Brante

“Ik heb eens twee sporters weggestuurd,” zegt Jochem Rijnders (35), vader van een tweeling. “Ze waren zich aan het optrekken aan een klimrek waar tegelijkertijd drie kinderen speelden. Het kinderbadje en de speelweide is de enige plek in het hele Vondelpark die speciaal is gereserveerd voor kinderen. Ik erger me aan sporters daar, en andere ouders ook. Kunnen ze nergens anders in het park terecht?”

Dat kan wel, zegt Louis Stam van Boostcamp, maar het gras rondom het kinderbadje is de enige plek die vrij is van hondenpoep. Bovendien zijn de houten zitbanken en het klimrek handig voor een aantal oefeningen. Bij het kinderbadje geeft Boostcamp wekelijks zo’n veertig trainingen, op vaste tijdstippen. Speelvijver Vondelpark, zoals de plek officieel heet, ‘is onze vaste locatie’, zo staat op de site van Boostcamp.

Ook Athletic Monkeys heeft de speelweide van het kinderbadje op vaste uren in gebruik genomen. En zo zijn er meer fitbedrijfjes die er hun klanten bedienen.

Drukte in de zomer

In februari is dat geen enkel punt, maar op warme zomerdagen - zoals deze week - bevinden zich soms zo’n 900 mensen op een ruimte van pakweg 80 bij 80 meter. Dan knelt het. De Amsterdamse parken worden steeds drukker, zo bleek vorige week uit het Grote Groenonderzoek dat het gemeentelijke statistiekbureau OIS om de vijf jaar doet. Het aantal Amsterdammers dat parken bezoekt nam toe, van 89 naar 93 procent.

Bij Speelvijver Vondelpark hebben kinderen voorrang en zijn sporters te gast, zo schrijven de gebruiksregels voor, maar Boostcamp en Athletic Monkeys hebben betalende leden die graag willen zweten voor hun geld. Losse lessen kosten een tientje, voor een onbeperkt maandabonnement bij Boostcamp betaal je 65 euro.

“Geld is een ander probleem bij de sporters rondom het kinderbadje,” zegt Rijnders, die vlakbij het Vondelpark woont en zelf geen tuin heeft. “Het is openbare ruimte, die via gemeentebelasting wordt onderhouden door alle Amsterdammers. Met dat geld wordt het grasveld vrij van hondenpoep gehouden. Die bedrijfjes maken er echter hun eigen bedrijfsruimte van. Openbare ruimte wordt simpelweg commercieel geëxploiteerd.” Stam (Boostcamp) kan dat niet ontkennen. Ook de gemeente is ervan op de hoogte. Het thema speelt al jaren.

“Wettelijk mag je de openbare ruimte gebruiken voor commerciële doeleinden, zolang je die ruimte niet afzet en er geen objecten plaatst waarvoor een vergunning is vereist,” zo laat de voorlichter van wethouder Ivens (Openbare Ruimte) weten. “Wel loopt er een onderzoek naar het beprijzen van commercieel gebruik van de openbare ruimte. In lijn daarmee onderzoekt de gemeente of het mogelijk is om vanaf volgend jaar een vergoeding te vragen voor het gebruik van parken voor grote evenementen.”

Het pierenbadje in het Vondelpark. Beeld Maarten Brante

Botsende belangen

Stam (Boostcamp) organiseert al tien jaar sportactiviteiten in het Vondelpark en hij erkent dat steeds meer bedrijfjes het park gebruiken als commerciële sportruimte. Fitbedrijven onderling zitten elkaar in de haren om de beste plekken in het park. Stam zou het toejuichen als er een oplossing komt voor de drukke dagen waarop bedrijfsbelangen botsten met het belang van recreërende Amsterdammers.

“Een vergunningenstelsel kan een goed idee zijn. Dan zouden sportondernemers een vaste plek kunnen krijgen zonder hondenpoep. Ook kan de gemeente dan een aantal eenvoudige voorzieningen neerzetten.”

De echte naam van Jochem Rijnders is bij de redactie bekend.