Comeback Amstelveenlijn: een tram op een metrospoor

De Amstelveenlijn rijdt vanaf komende week weer, niet als sneltram maar als eenvoudige tram. Amstelveners zijn daarmee definitief hun overstapvrije reis naar Amsterdam kwijt.

Eerst was de Amstelveenlijn een moderne sneltram, terwijl er werd gereden op een veredeld tramspoor. Met ingang van komende week rijdt er een heel gewone tram over de Beneluxbaan, maar lijkt de infrastructuur vooral op die van een onvervalste metro.

Bijna futuristisch is het ter hoogte van wat ooit de halte Kronenburg was. Waar tot voor kort een doodsimpel en oersaai Amstelveens kruispunt lag, is nu een tunnel van tien meter diep gegraven, zodat de tram ongehinderd (en niet-hinderend) kan passeren. Beneden is een tramhalte aangelegd die, als gezegd, dus heel erg aanvoelt als een metrostation.

Het is een huzarenstukje, zegt Jean Philippe de Lannoy, die namens de Vervoerregio Amsterdam opdracht heeft gegeven tot de aanleg van deze en twee andere ‘ongelijkvloerse kruisingen’ op de Amstelveenlijn. “Het is allemaal extreem goed voorbereid zodat de verschillende onderdelen naadloos in elkaar konden overlopen. Efficiënter dan dit kon eigenlijk niet.”

Kronenburg heeft dus een metamorfose ondergaan: verkeer zal soepeler kunnen doorrijden, waardoor de doorstroming van zowel het openbaar vervoer als de auto’s uit de buurten langs de Amstelveenlijn zal toenemen. En fietsers krijgen overal vrijliggende fietspaden op hun eigen viaducten. Langs de tramsporen loopt een rijbaan voor auto’s mee, die net als de tram zonder verkeerslichten willen kunnen doorrijden. Voor afslaand en invoegend autoverkeer komt er een aparte bovengrondse rijbaan.

Meer energie

De verdiepte aanleg van de haltes heeft trouwens ook een ander effect: de tram zal meer energie verbruiken omdat in de afdaling vooral moet worden geremd voor de haltes, terwijl er bij het optrekken juist meer vermogen wordt verspeeld om de zware tram de helling op te krijgen.

Vanaf komende week rijden de trams van de Amstelveenlijn en is het grote werk dus afgerond. Maar dat betekent nog niet dat aan alle hinder een eind komt. De halte Kronenburg, die dus verdiept is aangelegd, is net als de halte Zonnestein, nog lang niet klaar om reizigers te ontvangen, zegt De Lannoy. “De tram kan erlangs, maar we zijn nog wel een tijdje bezig met de laatste loodjes aan de halte, er moet nog van alles worden afgewerkt.”

De planning is dat de haltes in het eerste kwartaal van 2020 gereed zullen zijn voor gebruik. Tot die tijd kunnen reizigers uit Amstelveen gebruikmaken van de tussen Kronenburg en Zonnestein gelegen tijdelijke halte Biesbosch.

Overstappen

Het werk aan de kruisingen is dus onwaarschijnlijk snel gegaan, het heeft er alle schijn van dat het voor de gebruikers van de Amstelveenlijn de komende jaren nog stevig doorbijten zal worden. Dit heeft vooral te maken met de ongewisse situatie die is ontstaan op station Zuid: het megaproject waarbij de ringweg ondertunneld zou moeten worden ter hoogte van de Zuidas, staat op losse schroeven.

Het raakt de Amstelveenlijn, want de reizigers die ooit gewend waren om zonder overstap van diep Amstelveen naar hartje Amsterdam te kunnen reizen, zullen moeten overstappen op station Zuid. De komende jaren, in het gunstigste geval tot en met 2024, zal die overstap kruip-door-sluip-door moeten plaatsvinden in een gigantische bouwput. De Lannoy is teleurgesteld over de gang van zaken rond het Zuidasdok. “Als het langer gaat duren, zullen we iets moeten verzinnen om de overstap voor de reizigers aantrekkelijk te maken.”