Collegevragen over huizenhandel Won Yip in Pontsteiger

1400 m2 Het penthouse dat zakenman Won Yip in de Pontsteiger kocht, is met 1400 vierkante meter het grootste van de stad.

Amsterdam heeft de constructie die Won Yip hanteerde inmiddels verboden. Omdat de Pontsteiger in de loop der jaren veel vertraging heeft opgelopen, valt die nog onder de oude voorwaarden en in dat gat is Won Yip gesprongen.



Alert

De PvdA en de SP willen weten of er nog meer nieuwbouwprojecten zijn in Amsterdam die onder dezelfde, oude voorwaarden vallen, waardoor dit soort constructies nog mogelijk is.



"Won Yip is een Amsterdammer die past bij Amsterdam," zegt Mbarki. "Dat hij zo'n gigantisch huis koopt om in te wonen, prima. Maar we moeten wel alert zijn als blijkt dat we in het ootje worden genomen."



Wethouder Laurens Ivens (Wonen) heeft zijn ambtenaren inmiddels opdracht gegeven te onderzoeken of nog iets gedaan kan worden tegen de doorverkoop op de 25ste verdieping van de Pontsteiger. Het resultaat hiervan is nog niet bekend.



