Collegegeld eerste studiejaar helft omlaag

De korting van ruim 1000 euro geldt in het eerste studiejaar, voor studenten die aan een lerarenopleiding beginnen de eerste twee studiejaren.



De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het voorstel, dat het hoger onderwijs toegankelijker moet maken. De Tweede Kamer deed dat eerder al, ondanks stevige kritiek van de Raad van State. Die stelde dat het geld dat de maatregel kost, vooral terechtkomt bij jongeren die toch wel zouden gaan studeren.



In haar nopjes

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven is in haar nopjes met de steun van de senaat. "Hier zijn studenten echt blij mee. Als je gaat studeren is collegegeld zo'n beetje de eerste rekening die je krijgt. Het maakt dan echt uit of daar ruim 2000 euro op staat, of de 1000 die we nu geregeld hebben.''



Door toekomstige leerkrachten een jaar extra korting te geven op hun collegegeld, hoopt het kabinet meer jongeren voor het vak te interesseren. Dat moet meehelpen het lerarentekort op te lossen.



Kritiek

Vanuit de studentenvakbonden Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijke Studenten Overleg (ISO) wordt kritiek geuit op de maatregel. De korting zou er namelijk niet voor zorgen dat studenten er netto op vooruitgaan, omdat de rente op studieschuld hoger wordt en studenten daarom meer moeten terugbetalen.



ISO-voorzitter Tom van den Brink: ''Het kabinet lijkt tegemoet te komen aan studenten, maar de lastenverlichting weegt niet op tegen de verhoogde rente op studieschulden. Studenten krijgen eenmalig 1000 euro korting, maar 35 jaar meer rente."



Tevens zou de halvering mensen niet over de streep trekken te beginnen met een studie, waardoor het de toegankelijkheid niet verbetert. Geertje Hulzebos, voorzitter van de LSVb: "De studieschuld van armere studenten wordt alleen maar groter door de maatregel, terwijl angst voor schulden hun juist weerhoudt van de studie. Wij roepen het kabinet dan ook op eens echt te investeren in het hoger onderwijs in plaats van symbolische maatregelen in te voeren".