Collegeakkoord: meer groen en hogere belastingen

Dat bevestigen bronnen aan Het Parool. In de plannen is veel geld vrij gemaakt voor het aardgasvrij maken van de stad en de energietransitie. Dat moet al in 2040 geregeld zijn, tien jaar eerder dan de rest van Nederland.



Auto's

Een consequentie van de duurzame ambities is dat de rol van de auto fors wordt ingeperkt. Het stadshart moet zoveel mogelijk autovrij worden en geparkeerde auto's verdwijnen langs de grachten. In 2025, als de stad 750 jaar bestaat, moeten er 7000 tot 10.000 plaatsen zijn opgeheven.



Waar mogelijk gaat de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur in woonstraten, en 80 op de ring A10 waar nu 100 geldt. De straattarieven voor bezoekers stijgen voor het eerst door de bovengrens van vijf euro, naar €7,50 per uur. Bewonersvergunningen blijven net zo duur als nu.



Huizenbezitters krijgen te maken met een hogere onroerendezaakbelasting (ozb) en andere lokale belastingen. Daar staat tegenover dat erfpachters nog eens 10 procent extra korting krijgen als zij overstappen naar het nieuwe stelsel.



Toeristenbelasting omhoog

Donderdagochtend presenteert de nieuwe coalitie om 10.00 uur het volledige collegeakkoord in het Van Eesterenpaviljoen bij de Sloterplas Nieuw-West.



Al eerder werd bekend dat de vier partijen de toeristische drukte proberen in te perken, door de cruisehaven te verplaatsen naar buiten Amsterdam en de toeristenbelasting fors te verhogen.