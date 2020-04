College Zaanstad positief over Tony’s chocoladefabriek met achtbaan

Een ontwerp van de fabriek. Beeld Gemeente Zaanstad

‘De plannen die Tony’s Chocolonely met ons heeft gedeeld zien er goed uit en zijn een verrijking voor Zaanstad,’ stelt het college in een verklaring. Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Is ook die positief, dan zal het chocoladebedrijf later dit jaar een officiële vergunningsaanvraag doen.

Maar wat houden de plannen van Tony’s precies in? Bij Pakhuis De Vrede, een meer dan honderd jaar oud rijksmonument langs het Noordzeekanaal, wil het bedrijf twee fabrieken laten verrijzen. “Een fabriek waar de bonen worden omgezet in vloeibare massa. En een tweede fabriek waar de vloeibare chocola wordt verwerkt tot repen,” zei Tony’sdirecteur Henk Jan Beltman in 2018.

Het 60 meter lange bakstenen pakhuis moet bovendien het nieuwe hoofdkantoor worden van het chocolademerk, en een restaurant en congresfaciliteiten gaan herbergen. Maar hét klapstuk wordt toch wel de achtbaan die bij de fabrieken komt te staan. Worden de plannen goedgekeurd, dan komt de attractie er ‘honderd procent’, vertelde ‘Chief Chocolate Officer’ Beltman in het eerdere interview.

De oude fabriek aan het Noordzeekanaal Beeld Berlinda van Dam

Voorwaarden

Het college van Zaanstad stelt wel enkele voorwaarden aan de komst van de fabriek. Pakhuis De Vrede moet geheel behouden blijven, inclusief de silo. Verder eist de gemeente dat er ‘aanvullende manieren van vervoer’ komen, bijvoorbeeld over water.

Met die laatste maatregel probeert het college alvast in te spelen op drukte – want die wordt verwacht. De gemeente houdt rekening met 225.000 bezoekers per jaar, met de mogelijkheid tot groei naar 500.000 bezoekers. Dat het pakhuis is gelegen op een schiereiland met slechts één toegangsweg, is wat dat betreft problematisch.

Fabriek past binnen de plannen

Toch past de fabriek volgens wethouder Hans Krieger (Gebiedsontwikkeling) binnen de plannen van de gemeente. Bedrijventerrein Achtersluispolder wordt ontwikkeld tot een wijk waar ‘wonen, werken en recreëren prachtig samenkomen,’ schrijft hij. ‘De komst van Tony’s Chocolonely is een krachtige impuls en zorgt daarnaast voor werkgelegenheid.’

Worden de plannen van Tony’s ook door de gemeenteraad goedgekeurd, dan start het bedrijf de officiële vergunningsaanvraag. De bouwvergunning moet volgend jaar volgen, waarna de fabriek in 2023 zou moeten openen.