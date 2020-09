College wil met baatbelasting woningen eenvoudiger verduurzamen

Wethouders Sharon Dijksma, Marieke van Doorninck en Touria Meliani. Beeld Maarten Brante

Volgens wethouder Marieke van Doorninck (duurzaamheid) is de baatbelasting ‘zeker interessant’ als middel om huiseigenaren te helpen bij grote investeringen, zoals het isoleren van de woning of de aanleg van zonnepanelen. Ook de aansluiting op het warmtenet zou erdoor bekostigd kunnen worden.

De gemeente Wijk bij Duurstede is van plan om op deze manier de vergroening van de stad te versnellen, en daar heeft Amsterdam ook wel oren naar. “Het enthousiasme is onmiddellijk overgeslagen of wij dit niet ook zouden kunnen doen. Ik ga dit onderzoeken,” zei wethouder Van Doorninck donderdagmiddag in antwoord op vragen van GroenLinks.

Via de baatbelasting weet de gemeente zeker dat het de investering in een woning weer terug krijgt, ongeacht de eigenaar. Dit omdat deze vorm van financiering ‘gebouwgebonden’ is, in plaats van persoonsgebonden. De baatbelasting is eerder ook ingezet om investeringen in winkelcentra of bedrijventerreinen rendabel te maken. In dat geval hoefden ondernemers de investering op hun terrein niet zelf te doen, maar konden zij daar de gemeente in een aantal jaren tijd terugbetalen.

Overigens zette minister Kajsa Ollongren (wonen) recentelijk in antwoord op kamervragen wel vraagtekens bij de toepassing van de baatbelasting voor duurzaamheid. Maar ze kondigde ook aan om gemeenten zoals Wijk bij Duurstede voorlopig niet op de vingers te tikken, in afwachting van verder onderzoek.

GroenLinks-raadslid Jasper Groen denkt dat Ollongren ernaast zit. “Ik vind de reactie van de minister onnodig defensief en weinig getuigen van enig besef van urgentie bij de klimaatcrisis. Baatbelasting lijkt uitstekend geschikt om woningeigenaren te helpen hun huis te verduurzamen.”

Van Doorninck kondigt wel vast aan de juridische haken en ogen van baatbelasting bij verduurzaming extra goed te onderzoeken.