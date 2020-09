College wil IJplein aanwijzen als beschermd stadsgezicht

De status van beschermd stadsgezicht moet het IJplein beschermen tegen sloop en andere ingrijpende plannen. Beeld Marc Driessen

Het IJplein staat bekend om de bijzondere architectuur. Onder leiding van de gerenommeerde architect Rem Koolhaas en in nauw overleg met de buurt ontstond een ontwerp voor een ‘doorwaaibare’ woonwijk met veel groen en lange zichtlijnen naar het IJ. De woonblokken werden zo geplaatst dat zo veel mogelijk bewoners vanuit hun huis het water konden zien en, aan de overkant, het centrum van de stad. De woonblokken kregen bijna allemaal een kenmerkende vrolijke pasteltint.

Bewoner Redmar Riemersma kwam twee jaar geleden in actie toen de gemeente verschillende scenario’s presenteerde voor de ontwikkeling van het gebied. “Het is hier prettig wonen, maar daar gaat het niet om,” zei hij eerder. “De buurt heeft een bijzondere geschiedenis. Het is de laatste wijk die in Amsterdam nog werd gebouwd met honderd procent sociale huisvesting. En die ook nog eens is gebouwd op een prachtige plek aan het water. In deze tijd zouden hier waarschijnlijk alleen complexen met dure appartementen worden neergezet.”

Cultuurhistorische waarde

De status van beschermd stadsgezicht moet het IJplein beschermen tegen sloop en andere ingrijpende plannen. De aanvraag moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Als dat gebeurt, zullen aanpassingen in het straatbeeld – zoals het optoppen van bestaande huizen of veranderingen in de openbare ruimte – in de toekomst worden beoordeeld op hoe ze de cultuurhistorische waarde van het gebied beïnvloeden.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) vindt het belangrijk dat ‘we waardevolle stukken stad koesteren’. “Door de procedure te starten waarmee het IJplein de status beschermd stadsgezicht krijgt, behouden we de bijzondere kenmerken van het plein voor de toekomst en zorgen we ervoor dat de oude en nieuwe stad elkaar versterken.”