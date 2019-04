College wil geen Top 100 van ondermijnende organisaties

Anders dan in de succesvolle Top 600 van gewelddadige jonge criminelen, waarnaar Mbarki zijn voorstel had gemodelleerd, is volgens het college bij de 'ondermijning' van de samenleving door de onderwereld geen sprake van 'eenduidige grootheden' met 'eenduidige indicatoren'. "Dit maakt het moeilijk fenomenen te wegen en onderling te vergelijken," schrijft burgemeester Femke Halsema in de reactie namens het college.



De andere voorstellen waarmee Mbarki de 'ondermijning' wil bestrijden, ziet het college wel zitten. Daarin is volgens Halsema inmiddels al voorzien in het onlangs gepresenteerde grootschalige programma De Weerbare Stad.



Verschillende vormen

Daarin zijn veel projecten opgenomen waarin de gemeente, politie, justitie en vele andere partijen de ontwrichting van de maatschappij door criminelen gezamenlijk bestrijden - zoals Mbarki had voorgesteld. Die 'ondermijning' kent zo veel verschijningsvormen dat heel verschillende maatregelen geboden zijn, vindt het college.



Honderden handhavers, straatmanagers, veiligheidscoördinatoren, beleidsmedewerkers en adviseurs krijgen extra opleidingen om alerter te worden. Zij leren verder te kijken dan de strekking van de regels, om te voorkomen dat de enorme winsten uit de drugshandel hun weg vinden naar de vastgoedbranche, horeca, prostitutie of taximarkt.



