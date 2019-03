College wil Airbnb uit economisch adviesorgaan zetten

Dat schrijft het college in antwoord op raadsvragen van de SP van vorig jaar.



De partij vindt het 'merkwaardig dat de Economic Board een orgaan is dat oplossingen zoekt voor grootstedelijke problemen, terwijl Airbnb juist (mede-)veroorzaker is van een deel van de problemen waar we in Amsterdam mee kampen'.



Wethouder Udo Kock (Economische Zaken) onderzoekt als voorzitter van de Economic Board of de toetreding van Airbnb kan worden teruggedraaid. Hij heeft ' gezien de recente ontwikkelingen waarbij de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst met Airbnb zijn gestaakt, voorgesteld het lidmaatschap van Airbnb van de netwerkcouncil te heroverwegen', schrijft het college als antwoord op de vragen.



Macht

De gemeente heeft echter als lid van de Economic Board niet de volledige macht om Airbnb uit de council te zetten. Wel wordt het punt op de agenda gezet en wordt gekeken of strengere toelatingseisen nodig zijn.



De Network Council bestaat uit 140 bedrijven, kennisinstellingen en overheden, die zich inzetten voor het versterken van een slimme, gezonde en groene stad. Zij adviseren de gemeente in grootstedelijke problemen in de Amsterdam Economic Board.