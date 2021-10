College wil 12 miljoen investeren in infrastructuur en groen Banne-Noord

Basisschool in de Banne in Amsterdam-Noord. Beeld Jean-Pierre Jans

De plannen worden op 3 en 10 november besproken in de gemeenteraad. Het college schrijft in een persbericht dat het ‘hard nodig’ is om het groen in de wijk op te knappen, de wandel- en fietspaden te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten. Ook moet de groenstrook rond het Parlevinkerpad getransformeerd worden tot park.

De aanpassingen zijn hard nodig, want in de komende jaren komen er 485 nieuwe woningen bij in de Banne-Noord. 45 procent van deze woningen wordt middeldure huurwoning en 32 procent sociale huurwoning. Ook komt er aan de Parlevinker een nieuw multifunctioneel gebouw voor kunst en sport en een nieuwe ‘buurtkamer’ en jeugdgebouw. Het is de bedoeling dat buurtgenoten hier samen kunnen komen en activiteiten organiseren.

‘Groen karakter gewaardeerd’

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) zegt dat het college wil dat ‘iedereen in Noord profiteert van de grote ontwikkelingen in het stadsdeel’. “Daarom investeren we in wijken die dat extra nodig hebben, zoals Banne-Noord. Bij het maken van de toekomstplannen voor de wijk zijn de bewoners de afgelopen drie jaar intensief betrokken. In totaal hebben we gebruikgemaakt van de denkkracht van zo’n 600 bewoners die hebben meegekeken, meegedacht en mee-ontworpen. In gesprek met bewoners bleek bijvoorbeeld dat het groene karakter van de wijk enorm gewaardeerd wordt en dat bewoners kansen zagen om het groen te verbeteren.”

Ook gaat de gemeente de komende jaren aan de slag met het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Al bleek eerder dat niet alle bewoners positief tegenover die plannen staan. ‘Bij positieve besluitvorming door de eigenaren starten volgend jaar de voorbereidingen om de eerste 158 woningen van het aardgas af te halen,’ schrijft het college.

De plannen worden 3 en 10 november besproken in de raad. Als er een meerderheid voor is, wil het college in 2022 al starten met het opknappen van de wijk.