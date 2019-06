College vindt uitspraken bestuurder Cheider-school ‘onacceptabel’

Herman Loonstein in de AT5-reportage. Beeld AT5

In april zei Loonstein in een reportage van At5 over de mensen in de opvang in Buitenveldert dat ze ‘uit Iran, Irak en Soedan komen. Velen uit die gebieden [...] zijn in het verleden, en in het recente verleden, in staat geweest om handelingen te verrichten, zich te gedragen met geweld naar Joodse personen en joodse gebouwen.’ Om deze uitspraak kracht bij te zetten vervolgde hij: “Een pyromaan moet je niet in een luciferfabriek laten werken.”

De PvdA riep het college in april op om ambtshalve aangifte te doen van ‘discriminatie en belediging van een groep mensen’. Dat doet het college niet, omdat die rol niet voor het college zou zijn weggelegd. Bovendien wil het de focus houden op de resultaten van het vervolgonderzoek van de inspectie van de school.

Vervolgonderzoek

Het college is van mening dat bovengenoemde uitspraken niet samengaan met artikel 8 van de Wet op primair onderwijs, waarin staat dat ‘het onderwijs mede gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.’

De verkennende gesprekken tussen de gemeente en de school over een voorschool en nieuwe huisvesting zijn opgeschort totdat er meer bekend is over de uitkomsten van het onderzoek. De resultaten worden voor de zomer verwacht.

Het is niet de eerste keer dat de school in opspraak komt. De onderwijsinspectie stelde ook vast dat het bestuur niet adequaat heeft gehandeld tijdens een zedenzaak in 2012. Een voormalige leraar van de school werd vanwege ontucht met een 13-jarige leerling tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld.