College van Amsterdam stapt over op elektrische Audi’s

De gemeente Amsterdam neemt vijf nieuwe elektrische dienstauto’s in gebruik voor de burgemeester en wethouders. De hybride BMW’s worden ingewisseld voor Audi’s.

Na het testen van diverse modellen hebben de chauffeurs hun voorkeur uitgesproken voor de Audi e-tron 55 quattro, een volledig elektrisch aangedreven SUV. Deze keuze volgt op de afspraak dat in 2020 wordt overgestapt op volledig elektrisch vervoer. In de garage onder het stadhuis worden (snel)laadfaciliteiten gebouwd, zodat de auto’s niet met een lege accu komen te staan.

Momenteel delen de bestuurders gezamenlijk zes dienstauto’s, vijf hybride BMW’s uit de 5 serie en een Tesla S-model.

Vooral het laatste voertuig wordt weinig gebruikt. De auto is nogal laag, wat het in- en uitstappen bemoeilijkt. Ook het rijcomfort laat te wensen over. De Tesla stond zo vaak stil dat het college nu concludeert dat vijf dienstauto’s wel genoeg is voor alle collegeleden.

Drukke agenda

Een van de auto’s is specifiek bestemd voor burgemeester Halsema, vanwege haar drukke agenda en de veiligheidsaspecten van haar functie. De acht wethouders gaan de andere vier auto’s delen. Daarnaast krijgen zij een NS Business Card waarmee zij een deel van hun zakelijke kilometers met het openbaar vervoer kunnen afleggen. Ook de fiets blijft in gebruik. Amsterdamse bestuurders pakken niet zelden een tweewieler voor afspraken in het centrum.

De gemeente sluit leasecontracten af voor de nieuwe SUV’s, net als bij de oude auto’s. Het stadsbestuur zegt dat kosten van de elektrische auto’s passen binnen het jaarlijkse budget van 112.000 euro.

Tesla

Er is voor het besluit onderzocht of het mogelijk was om helemaal afscheid te nemen van de dienst­auto’s. Daarmee zouden de wethouders kostbare arbeidstijd verliezen met consequenties voor hun toch al drukke agenda’s, aldus het college.

In de chauffeurstest won de Audi het van de Mercedes EQC, ook een elektrisch aangedreven SUV.

Naar verluidt was verder de Tesla Model X in beeld om de BMW’s te vervangen, maar dit type viel al snel af omdat de naar boven openzwaaiende deuren als niet-representatief worden gezien.

De BMW’s waren de afgelopen 12 jaar een bekende verschijning. Voor die tijd werd het Amsterdamse college in Peugeots rondgereden. De nieuwe Audi’s worden dit voorjaar in gebruik genomen.