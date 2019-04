College overweegt rookverbod rondom ziekenhuizen

Voor de invoering van rookvrije zones in de buurt van instellingen zal de gemeente eerst een rookverbod moeten opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Groningen heeft zo'n verbod al in de APV opgenomen.



De ziekenhuizen OLVG, Amsterdam UMC, Boven IJ en Antoni van Leeuwenhoek en de zorginstellingen Amsta, ACTA, Cordaan en Jellinek vroegen in een brief de gemeente vorige maand al om zones rondom hun gebouwen rookvrij te maken.



Amsterdam rookvrij

Ook de gemeente zegt te streven naar een stad waar zorginstellingen rookvrij zijn en mensen niet meer in de algehele openbare ruimte een sigaret kunnen opsteken.



Het college wil voor de zomer besluiten of de rookvrije zones er ook echt komen. Mocht dit het geval zijn dan gaat de gemeente per aanvraag bekijken tot hoe ver de rookzone zich strekt.