College Oostzaan: morgen openheid, anders einde verhaal voor voetbalclub OFC

De grote financier van OFC, Marwan K., gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot een jaar celstraf voor witwassen. Beeld ELMER VAN DER MAREL

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders donderdagmiddag in een brief aan het OFC-bestuur, in reactie op een brief waarin OFC maandag om een nieuw gesprek verzocht en beloften deed.

‘Na meer dan een half jaar correspondentie en gesprekken’ wil het college alleen nog opnieuw met het bestuur spreken als OFC en STO voor de deadline alle beloofde stukken heeft ingediend en bewijs heeft geleverd dat Marwan K. inderdaad geen enkele band meer heeft met de voetbalclub.

Ook een bestuurslid van zowel OFC als STO zal die dubbelfunctie moeten hebben opgegeven om ‘een knip’ te maken tussen de club en de stichting, die volgens de gemeente met onduidelijk geld zijn gefinancierd.

Dat Marwan K. nog in hoger beroep is tegen zijn veroordeling tot een jaar celstraf voor witwassen, is voor het gemeentebestuur van Oostzaan niet relevant, schrijft het college: ‘bestuurlijk is voor de gemeente wel degelijk relevant dat inmiddels een veroordeling is uitgesproken’.

Verzet

Als het sportcomplex aan de Twiskeweg vanaf zaterdag zou worden gesloten, zodat het voetbal er na de winterstop niet door kan gaan, moet de ‘gedupeerde’ buitenschoolse opvang Berend Botje voorlopig uitwijken naar Sporthal Oostzaan, schrijft het college.

OFC, STO en Marwan K. hebben aangekondigd zich fel te zullen verzetten tegen de sluiting.