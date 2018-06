College heft alle parkeerplekken Frans Halsbuurt op

Discussie

In totaal is er in de parkeergarage plek voor 600 auto's. Er is lang en fel gediscussieerd over hoeveel van de in totaal 600 parkeerplaatsen in buurt tussen de Ferdinand Bolstraat en de Ruysdaelkade moesten verdwijnen. Het vorige stadsdeelbestuur stelde dat Zuid zich moest houden aan de gemaakte afspraak van 300 straatplekken minder, maar de gemeenteraad wilde een verhouding 1:1, waarmee alle 600 straatplekken zouden verdwijnen.



Volgens GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting, een van de indieners van een motie over een nieuwe opheffingsnorm, is het een goede zaak dat alle reguliere bovengrondse parkeerplaatsen verdwijnen. "Er is sprake van een negentiende-eeuwse stadswijk met smalle straten en heel veel auto's, dat past gewoon niet. Ik ben blij dat we nu van gelegenheid gebruik maken die die nieuwe parkeergarage die er ligt ons biedt. Dit smaakt naar meer."



