College eist onderzoek naar rol eigenaren failliet MC Slotervaart

Het MC Slotervaart veilt zijn inventaris. Beeld Tammy van Nerum

Dit schrijft de gemeente aan de rechter-commissaris, in een brief die ook naar de gemeenteraad is verstuurd.

Het verlangde onderzoek dwarsboomt de plannen van vastgoedonderneming Zadelhoff, die 45 miljoen euro in het failliete MC Slotervaart wil steken. Met die deal zouden zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer weer eigenaar worden van het ziekenhuis en kunnen alle schuldeisers worden terugbetaald, wat zeer zeldzaam is na een faillissement.

Het college vindt een rentree van Winter en De Boer onwenselijk, zeker als niet eerst wordt onderzocht of sprake is geweest van fraude en wanbeleid. Daarom weigert het stadsbestuur mee te werken aan de plannen met Zadelhoff als de curator niet zoals gebruikelijk bij een faillissement, de gang van zaken reconstrueert.

Dure klinieken

Wethouder Marieke van Doorninck (Grondzaken, Groenlinks) zei eerder sceptisch te staan tegenover Zadelhoffs plannen. De gemeente vreest dat de 45 miljoen euro van de investering terugverdient moet worden met dure klinieken. Hiermee zou de ‘buurtzorgfunctie’ van het ziekenhuis in het geding komen.

Veel liever houdt de gemeente de regie in eigen hand. Daags nadat het ziekenhuis failliet was verklaard, bedong de gemeente het eerste recht op koop van de grond waar het ziekenhuis op staat. Ook dreigt het college met een onteigeningsprocedure, het gebouw in handen te krijgen.

Commerciële belangen

De curatoren zouden de gemeente hebben gezegd geen rechtmatigheidsonderzoek te willen verrichten als de deal met Zadelhoff doorgang vindt. De gemeente keurt dit af en wijst de curatoren op hun wettelijke verplichtingen. In de Faillissementswet staat dat de curator moet onderzoeken wat de oorzaken van het faillissement zijn, om medeverantwoordelijken aansprakelijk te stellen.

Verder vreest de gemeente voor commerciële belangen van de voormalige vastgoedondernemers en bestuurders. Het college citeert instemmend minister Bruins, die eerder betrokkenheid van de aandeelhouders van het MC Slotervaart onwenselijk noemde.