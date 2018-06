College buigt zich over vraag of school Downkind mag weigeren

Ongeveer 60 procent van de kinderen met Down die naar school gaan, begint op een gewone school. De rest gaat naar het speciaal onderwijs. Sommige ouders kiezen voor speciaal onderwijs, weet De Graaf. "Het gaat er ook niet om dat ieder kind met Downsyndroom naar regulier onderwijs moet, maar of een school mag weigeren."



Hij begrijpt dat niet elke school geschikt is om deze kinderen goed te begeleiden, maar het wordt ouders wel heel moeilijk gemaakt. "De weg naar het speciaal onderwijs is makkelijk voor deze kinderen, terwijl het zo goed is voor kinderen met en zonder beperking als ze samen naar school gaan."



Zeven kinderen

Schoolbestuur Staij, met 19 scholen in de stad, waaronder de 8e Montessorischool, betreurt het stuk. Het was een conceptversie van het ondersteuningsprofiel, dat nooit op de site had mogen worden geplaatst. Beleidsmedewerker passend onderwijs Mirjam Hoedemaker: "We stonden er niet achter, want we vonden het discriminerend. Als het gaat om het toelaten van kinderen met Down, bekijken we dat per casus."



Ze laat weten dat er zeven kinderen met Down op hun scholen zitten, een relatief hoog aantal.



Het College doet over acht weken uitspraak.