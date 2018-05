College besluit dinsdag over uitstel Johan Cruijffplein

Het is bijna zeker dat het college overgaat tot het opschorten van de naamsverandering, omdat de nieuwe coalitie tegen het plan is om op 1 juni het Stadionplein al om te dopen.



GroenLinks, D66, PvdA en SP vroegen het stadsbestuur het dossier 'stil te leggen', zodat het nieuwe college er weer mee aan de slag kan.



Eerder trok het stadsbestuur van Zuid al zijn instemming voor de naamsverandering in. Het algemene bestuur ging er aanvankelijk vanuit dat de straatnamencommissie een positief advies had gegeven.



Dit bleek alleen niet het geval: de straatnamencommissie had juist geadviseerd om het plein niet te herbenoemen.



Demissionair wethouder Eric van der Burg (VVD) stelt, in een interview met de Volkskrant, dat waarnemend burgemeester Van Aartsen het college verkeerd zou hebben voorgelicht. Van der Burg zou niets hebben vernomen van dit negatieve advies van de commissie.



