College belooft vechtsportschool Pancration te helpen

Beeld Marc Driessen

Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van D66, PvdA en de SP.

De vermaarde vechtsportschool dreigde al per 31 december weg te moeten uit het tot kickbokswalhalla verbouwde schoolgebouwtje aan de Zilverberg in Buikslotermeer. Dat is uitgesteld tot 31 januari.

Justitie heeft beslag gelegd op het pand, dat de eigenaar van de sportschool, de familie Dolman, had verkocht aan een buitenlandse investeerder. De familie hoopt het te kunnen terugkopen.

Of de sportschool toch in het huidige pand kan blijven of naar een ander onderkomen in de buurt zal kunnen verhuizen, is nog onduidelijk. Het college stelt dat stadsdeel Noord de familie Dolman diverse alternatieve locaties heeft aangeboden, maar de familie weerspreekt dat.

Nadat Het Parool over de dreigende sluiting van Pancration berichte, kwamen verschillende initiatieven op gang om Pancration te behouden. Wethouder Simone Kukenheim (Sport) nam op 17 december een petitie van Pancration in ontvangst met steunbetuigingen, foto’s en tekeningen van kinderen. Ze beloofde toen al haar best te doen een oplossing te vinden.