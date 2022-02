‘Coldcaseteam Anne Frank gebruikte namen deskundigen zonder hun toestemming voor subsidieaanvraag’

Joodse organisaties vragen publicatie stop te zetten

Het Centraal Joods Overleg (CJO) wil dat het boek Het verraad van Anne Frank uit de schappen wordt gehaald. Volgens voorzitter Ronny Naftaniel is de theorie dat de familie Frank zou zijn verraden door de Joodse notaris Arnold van den Bergh ‘buitengewoon speculatief’. Naftaniel stelt dat het onderzoeksteam met de bewering over Van den Bergh ‘broddelwerk’ heeft geleverd. “Een smoking gun ontbreekt hier volkomen,” aldus de CJO-voorzitter, die ook vindt dat media de bevindingen in het boek onvoldoende hebben geverifieerd alvorens erover te publiceren. “Het is een commerciële show geworden.”

De uitgeverij in Nederland stelt de beslissing om boeken bij te drukken uit totdat het onderzoeksteam antwoorden heeft gegeven op alle vragen die zijn ontstaan.

Het Europees Joods Congres (EJC), een verzameling van 42 Europese Joodse organisaties, dringt in een brief aan uitgeverij HarperCollins aan om het boek in andere landen niet langer uit te brengen, of in elk geval te stoppen met drukken totdat de claims in het boek zijn hardgemaakt. Het EJC roept uitgever HarperCollins op afstand te nemen van de controversiële beweringen in het boek. HarperCollins heeft de wereldwijde publicatierechten in bezit en bepaalde de inhoud van het boek.

‘Een potentieel explosieve bewering moet buiten alle twijfel worden onderbouwd en door critici worden beoordeeld voor publicatie. Dat is echter niet gebeurd,’ schrijft president Moshe Kantor van het EJC. ‘Ons standpunt is dat de publicatie van het boek de nagedachtenis aan Anne Frank diep heeft beschadigd, net als de de waardigheid van de slachtoffers van de Holocaust.’

De Duitse tak van uitgever HarperCollins gaat nog eens goed kijken naar de omstreden theorie in het boek. Een Duitse versie wordt pas eind maart verwacht. HarperCollins Deutschland zegt volgens omroep Deutsche Welle (DW) dat die late publicatiedatum laat zien dat zorgvuldig wordt omgegaan met de gevoelige materie.

Een woordvoerster van de uitgeverij kon tegenover DW nog niet zeggen of de Duitse publicatie wordt afgeblazen of uitgesteld. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel tijd wordt uitgetrokken voor het interne onderzoek.