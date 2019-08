Coldcaseteam Amsterdam op Deventer moordzaak gezet

Ernst Louwes in het gerechtshof na de uitspraak. In 2004 werd Louwes onherroepelijk tot twaalf jaar celstraf veroordeeld voor de moord op de Deventer weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999. Louwes heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Beeld ANP

Dat zegt advocaat-generaal Diederik Aben van de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan van Nederland. Aben doet al vijf jaar onderzoek naar herziening van de geruchtmakende moordzaak.

Het inschakelen van het coldcaseteam volgt nadat advocaat Geert-Jan Knoops, die Louwes bijstaat, onvrede uitte over nieuw onderzoek dat Aben heeft laten verrichten naar het dna op de blouse van weduwe Wittenberg. Dat is gebeurd door een Engelse dna-deskundige.

Bloedspetter

De sporen - waaronder een bloedspetter - zijn afkomstig van Louwes en zijn ‘waarschijnlijk’ door geweld op de blouse gekomen, concludeert die deskundige. Daarmee onderschrijft hij het NFI-onderzoek dat eerder is verricht en op basis waarvan Louwes is veroordeeld.

Advocaat-generaal Aben: “De technische recherche van nu kijkt naar de objectieve informatie zoals foto’s en rapporten van de sporen van toen op de plaats delict en van de sectie,” legt hij uit. “Om zeker te weten dat we niets hebben gemist.”

Nieuw onderzoek

Nadat Louwes twee derde van zijn celstraf uitzat en in 2009 vrijkwam, diende zijn advocaat Knoops in 2013 een verzoek in tot nieuw onderzoek in de zaak. Dat is vijf jaar na dato nu bijna afgerond. In 2004 werd Louwes onherroepelijk tot twaalf jaar celstraf veroordeeld voor de moord op de Deventer weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999. Louwes heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

Knoops zegt dat het nog maar af te wachten is óf en wanneer hij een herzieningsverzoek indient. “Volgens ons had de zaak al veel eerder heropend moeten worden. Er zijn nog heel veel meer vragen onbeantwoord. Dan pas kunnen we bepalen op welke gronden de zaak eventueel heropend moet worden.”