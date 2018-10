Cohen: Wat Kok bereikt heeft, is ongelooflijk

Cohen zat in twee kabinetten met Kok: Lubbers III en Kok II. Van die laatste periode, hij was toen staatssecretaris Asielzaken, herinnert hij zich de vrijdagse kabinetsvergaderingen. "Iedereen zei wat, en aan het eind graasde Kok alle terreinen nog eens keurig af. Vervolgens kwam hij met een samenvatting en een standpunt: laten we het zo maar doen. En daar kon iedereen zich dan in vinden. Dat gaan tot het gaatje, daar was hij een absolute meester in."



Cohen en Kok hebben altijd contact gehouden. Half juli is Cohen nog langs geweest. Toen was al wel duidelijk dat het niet zo goed met hem ging, maar dat het zo snel zou gaan heeft Cohen ook verrast. "Hij was altijd down to earth. Dat nuchtere, geen kapsones, dat sprak me zo in hem aan. De afgelopen tijd had hij ook iets warms over zich, iets wat hij in zijn tijd als bestuurder minder kon laten zien."



Kok woonde tot aan zijn overlijden in Amsterdam, maar heeft nooit een lokale functie bekleed. "Als ik aan Wim Kok en Amsterdam denk, dan komt dat beeld naar voren van de Europese top die in Amsterdam werd gehouden, in 1997. Toen heeft Kok al die regeringsleiders op de fiets gekregen. Dan laat je wel echt zien dat Amsterdam een fietsstad is."



