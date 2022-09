Coffeeshopverbod voor toeristen komt er niet, maar Halsema waarschuwt: ‘Het suddert’

Coffeeshop Green House in de Haarlemmerstraat. Burgemeester Halsema wil de verkoop van softdrugs aan toeristen verbieden. Beeld Dingena Mol

Het was druk in de Stopera donderdag, tijdens de commissievergadering Algemene Zaken. Binnenstadbewoners, coffeeshophouders en onderzoekers kwamen voor de zoveelste keer inspreken: ze hadden iets te zeggen over het voorstel om toeristen te verbieden in coffeeshops, het zogeheten ingezetenencriterium dat Halsema wil invoeren.

De burgemeester hoorde de vele voor- en tegenstanders ruim anderhalf uur aan en meermaals keek ze met gefronste wenkbrauwen op. Bijvoorbeeld toen een coffeeshophouder zei dat Amsterdamse coffeeshops vrijwel nooit onderdeel zijn van criminele netwerken. “Taghi heeft het voor ons verknald,” vond de coffeeshophouder.

Ton Nabben, criminoloog aan de Hogeschool van Amsterdam, sprak ook. Hij waarschuwde dat er meer online- en straathandel komt bij invoering. Kansarme jongeren zouden als nieuwe dealers worden geronseld. Een coffeeshopverbod zou volgens de criminoloog bovendien niet helpen om toeristen te weren.

“Wat dan wel?” riep een binnenstadbewoner enigszins gefrustreerd vanuit het publiek.

Algeheel blowverbod

Halsema mag niet meteen reageren, ook niet als er non-argumenten voorbijkomen. Eerst is de beurt aan de raad. Inmiddels is wel bekend dat met name de progressieve partijen, die ruimschoots de meerderheid vertegenwoordigen, tegen de plannen van Halsema zijn. Bij PvdA was begin dit jaar nog wel enige ruimte: met voldoende handhaving wilden ze nadenken over het ingezetenencriterium.

Maar al snel maakt Fatihya Abdi korte metten met deze hoop. Het PvdA-raadslid zegt ‘onvoldoende garanties’ te hebben. Ze vreest voor jongeren die in de criminaliteit komen. Wederom fronst de burgemeester, nu onder meer naar politiechef Peter Holla en René de Beukelaer, de hoofdofficier van justitie, die ook allebei voor invoering zijn.

GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, Volt, SP, Forum voor Democratie laten ook allemaal weten tegen te zijn. Ze staan achter de woorden van criminoloog Nabben. Wel komen ze, net als voorstander VVD, met alternatieve suggesties: een nieuw convenant voor coffeeshops die ze moeten ondertekenen, coffeeshops verplichten financiën in te laten zien, een reclameverbod voor cannabis in alle winkels, een algeheel blowverbod in de openbare ruimte.

Vertrouwelijke informatie?

Sheher Khan van Denk krijgt ook het woord. Hij verwijt Halsema dat ze ‘geen gedegen onderbouwing’ heeft over ‘de zorgelijke verwevenheid’ tussen soft- en harddrugs criminaliteit. Hij wil weten hoeveel coffeeshops gericht zijn op Amsterdammers of toeristen. “Gaat het om twee shops, tien of vijftig? Dat maakt nogal wat uit,” zegt hij. “Maar daar krijgen we geen antwoord op.”

Het wordt Halsema te veel. Na lang stil te zijn geweest, veelvuldig met haar hoofd te schudden, af en toe hardop reageren zonder de microfoon te gebruiken, grijpt ze in. Ze zet haar microfoon aan en interrumpeert – zonder de voorzitter af te wachten. Khan zou vertrouwelijke informatie citeren die niet gedeeld mag worden. Khan zegt terug dat het niet aan Halsema is om een punt van orde te maken.

Achteraf blijkt dat Khan geen geheime informatie openbaarde, en Halsema excuseert zich hiervoor. Na uren van luisteren kan Halsema de gefronste wenkbrauwen eindelijk omzetten in woorden. “Bedankt voor de bereidheid, maar ik denk dat de gesuggereerde oplossingen zich niet verhouden tot het probleem.”

Houdt het hier op?

In haar beantwoording is niets meer te merken van de eerdere non-verbale communicatie. Met veel scherpte en precisie geeft ze in een razend tempo antwoord op alle vragen. Halsema blijft erbij dat het i-criterium nodig is om ‘de verhitte markt’ te laten afkoelen, gelooft wel dat toeristen wegblijven en zegt dat het niet bewezen is dat kwetsbare jongeren in de straathandel komen.

Over de alternatieve voorstellen is Halsema ook duidelijk: het zal allemaal niet tot weinig helpen om de vraag naar cannabis terug te brengen. Later komt zij middels een brief terug op alle alternatieven. “Dat heeft onderzoek nodig.”

Duidelijk is wel dat het ingezetenencriterium, waardoor dit debat werd begonnen, er nu niet zal komen. Halsema heeft meermaals aangekondigd dit alleen in te willen voeren met steun van de raad, omdat het vergaande economische en maatschappelijke gevolgen heeft. Met alleen VVD, CDA en JA21 achter zich heeft ze slechts 8 van de 45 zetels.

Is het debat daarmee beëindigd? Volgens Halsema niet helemaal. Eerder zei ze al dat het winst is dat de raad nu ook meedenkt over een oplossing tegen ‘de zware drugscriminaliteit’. Nu voegt ze daaraantoe tegen de raad: “Even goede vrienden, maar het suddert. Wij laten het i-criterium sudderen in uw hoofd.”