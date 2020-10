Coffeeshops strenger reguleren? ‘Er moeten er juist méér komen’

Joachim Helms van de bond van Cannabis Detaillisten. Beeld Frederieke van der Molen

Via een 10-puntenplan pleitte het lokale bedrijfsleven en werkgeversorganisaties vorige week voor een radicale verandering van het imago van Amsterdam onder bezoekers en toeristen. Het meest opzienbarende voorstel: snelle en ingrijpende veranderingen van de raamprostitutie en de coffeeshops in de binnenstad. Regulering van de achterdeur wordt genoemd, maar ook het weren van toeristen uit coffeeshops, wat bekendstaat als het handhaven van het i-criterium.

De voorstellen moeten voorkomen dat de binnenstad na de pandemie overspoeld wordt door bezoekers die vooral cannabis roken en naar de sekswerkers kijken, maar de stad als geheel verder weinig brengen. Dit leek afgelopen zomermaanden wel te gebeuren en het bedrijfsleven zoals VNO-NCW Metropool, Winkeliersvereniging City en KHN Amsterdam zijn bang dat de stad en de omvangrijke bezoekerseconomie hier meer last dan profijt van ondervinden.

Joachim Helms die namens de Bond voor Cannabis Detaillisten opkomt voor de omstreeks 160 shops in de stad, ziet het hoofdschuddend aan. Hij steunt de roep om iets te doen tegen het massatoerisme, maar begrijpt niet waarom coffeeshops en softdrugsgebruikers het moeten ontgelden.

Het bedrijfsleven is de zoveelste partij in de stad die coffeeshops en raambordelen aanwijst als bron van de toeristische overlast van de laatste jaren. Maakt u zich zorgen?

“Dit is een stap in de verkeerde richting. De werkgevers zijn niet in touch met wat er wereldwijd speelt. Steeds meer landen zien dat cannabis een genotsmiddel is met minder overlast dan alcohol, en maken daar ruimte voor. Zelfs in de Verenigde Staten is het nu een serieuze en legale bedrijfstak waar miljarden eerlijk verdiend worden. Maar in Nederland blijft het schimmig, omdat cannabis van criminelen moet worden gekocht. De normalisering gaat tot nu toe aan Nederland voorbij. Gelukkig hoor ik van MKB-Amsterdam ook dat er wat hen betreft aandacht komt voor een regulering van de achterkant van coffeeshops.”

Toch staat er letterlijk in het 10-puntenplan dat het doel is om ‘paal en perk te stellen aan drugstoeristen’, voelt u zich bedreigd?

“Dat woord moet je eigenlijk schrappen. Na de eerste lockdown waren het vooral jongeren die terugkwamen op vakantie, omdat ze dit zo’n leuke plek vinden. Ouderen durfden nog niet vanwege het virus. Amsterdam is een magneet voor jongeren en die roken nu eenmaal graag cannabis. De werkgevers hebben geen idee wat er onder jongeren leeft. Als ze het niet in de coffeeshop kunnen kopen, dan doen ze dat op straat.”

Veel tegenstanders van het i-criterium, wetgeving die toeristen verbiedt om softdrugs te kopen, zeggen dat dit de straathandel een impuls geeft. Zou een experiment duidelijkheid kunnen bieden?

“Die proef hebben we al gehad toen het kabinet aan het begin van de eerste lockdown kort dacht dat het handig was om coffeeshops te sluiten. Je zag meteen dat harddrugsdealers hun assortiment uitbreidden met hasj en wiet; de straathandel was er als de kippen bij. We hebben geen experiment nodig om dit te weten. De ondermijning van de rechtsstaat gaat alleen maar sneller als we miljoenen euro’s omzet uit de cannabissector in criminele handen leggen.”

Wat is uw plan om te voorkomen dat de Amsterdamse binnenstad ten onder gaat aan het succes?

“Ik heb al eerder gezegd dat er juist meer coffeeshops nodig zijn, zodat het niet nodig is om op straat te blowen. De meest effectieve maatregelen liggen ver buiten Amsterdam. Denk aan de beprijzing van lowbudgetvluchten: een extra vliegveld bij Lelystad gaat niet bijdragen aan minder toeristen in het centrum. Op lokaal niveau kun je weinig doen en dan snap ik dat bepaalde mensen in hun hoofd halen dat het i-criterium moet worden ingevoerd, omdat dit nu eenmaal beschikbaar is. Het is nu aan ons om met oplossingen te komen die meer kans van slagen hebben. Daarover gaan we graag het gesprek aan. Ik wil terug naar de oorspronkelijke discussie: hoe krijgen we het massatoerisme onder controle?”