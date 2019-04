Coffeeshops gevonden handgranaten hebben dezelfde pandeigenaar

Laatsgenoemde coffeeshop sloot in september de deur na een harde explosie.



Het gaat om ondernemer Jan Erkelens (56), die in Amsterdam meer dan tien panden bezit waarin coffeeshops zijn gevestigd.



Evenmin als de uitbaters van de coffeeshops, zijn huurders, zegt hij geen enig idee te hebben van de achtergronden van de incidenten. Hij weet ook niet of de daders het op hem hebben gemunt.



De recherche doet nog volop onderzoek naar de onbekende(n) die de granaten afgelopen weekend twee nachten achtereen in de Spuistraat hebben gelegd, en hun motief.



Burgemeester Femke Halsema moet nog besluiten of de zaak weer open mag. Eigenaar Mohamed Kamani heeft die zaterdag volgens afgesproken richtlijnen 'vrijwillig' voor een week gesloten om de politie tijd te geven voor het eerste onderzoek.



Verdomme

"Verdomme, dacht ik," zegt Erkelens vanuit Zuid-Spanje, waar hij voornamelijk woont. "Die jongen (shopeigenaar Kamani) heeft geen enkel idee waarom die granaten daar zijn gelegd." Hoewel de coffeeshop dicht is, heeft Kamani dag en nacht bewaking ingehuurd en een camera voor de deur laten plaatsen.



Erkelens zegt ook geen benul te hebben waarom eind september 's nachts een explosief afging op straat voor coffeeshop Los Angeles in de Derde Oosterparkstraat. Ramen van de shop en omliggende woningen sneuvelden.



De pandeigenaar probeert al maanden te achterhalen waarom de burgemeester die coffeeshop liet sluiten terwijl ze andere getroffen zaken openhield.



Vuurwerk

"Bij Los Angels ging het niet om een handgranaat, maar om vuurwerk. Mortieren die je voor twee euro per stuk koopt op het Waterlooplein," zegt Erkelens. "De gemeente had het over 'heel veel schade' en in een brief van de burgemeester was sprake van een molotovcocktail, maar dat was onzin, bleek uit de camerabeelden."



De schade werd volgens Erkelens ook overdreven. "Een raam en twee bovenlichten met van dat glas van 2 millimeter dat al sneuvelt als je er een knikker tegenaan gooit."



De uitbater van Los Angeles heeft volgens Erkelens anderhalve week met hartfalen in het ziekenhuis gelegen nadat zijn zaak daags na de ontploffing was gesloten. "Ik heb allemaal WOB-procedures (Wet openbaarheid van bestuur) lopen om de documenten te krijgen op grond waarvan die zaak dicht moest," zegt Erkelens.



Dat er al jaren veel overlast was, ook van criminelen, zoals de politie, de gemeente en buren stellen, is flauwekul, zegt hij.



"Ik heb ook restaurant Alberto's bij het Leidseplein (in de Korte Leidsedwarsstraat, redactie) en hoor in die buurt hoe personeel van clubs wordt bedreigd. 'Ik hang wel een eitje op,' roepen ze. Dagelijkse kost," zegt Erkelens. "Met hetzelfde gemak waarmee ze 'lul' of 'klootzak' roepen, laten zo zo'n jongetje voor honderd euro een granaat leggen."



Lees ook: Wat betekenen al die explosieven in de stad?