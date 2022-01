Coffeeshopketen Boerejongens moet week dicht; reclame maken mocht niet

Coffeeshop Boerejongens in de Utrechtsestraat. Beeld Nosh Neneh

Boerejongens kreeg in augustus 2020 via een brief van de gemeente te horen dat de gedoogvoorwaarden waren overtreden. In januari vorig jaar volgde nieuw onderzoek, onder meer naar de websites die gelieerd zijn aan Boerejongens. Daaruit bleek dat de coffeeshopketen nog altijd reclame maakte.

Zowel op sociale media als op de website van Amsterdam Genetics, dat gelieerd is aan de keten, werd geadverteerd voor de coffeeshops van Boerejongens. Zo stond vermeld welke cannabisproducten te koop waren. Daarnaast stonden op de website van de keten video’s waarin nationale en internationale beroemdheden figureren. Ook stonden er diverse video’s op YouTube waarin de producten van Boerejongens werden aangeprezen.

Imagoschade

Daarop volgde, op 14 december, een zogenaamde ‘Stap2-maatregel’. Die houdt in dat de gedoogvergunning van Boerejongens voor een week wordt ingetrokken. De uitbaatsters van de coffeeshopketen spanden daarop een kort geding aan tegen de gemeente. Daarin werd aangevoerd dat sluiting van de vier vestigingen, naast imagoschade, een financiële strop van 400.000 euro zou betekenen. De rechter wees een voorlopige voorziening echter af. Daarmee is de maatregel definitief. Hij gaat maandag in.

Coffeeshopketen Boerejongens is een relatief jonge speler op de verkavelde Amsterdamse coffeeshopmarkt. Sinds de opening van de eerste zaak in 2007 heeft de keten een snelle groei doorgemaakt. Inmiddels zijn er vier vestigingen in Amsterdam. Die werken volgens het zogenoemde dispensary model: afhaalbalies voor cannabis. Dat model zorgt, op sommige locaties, voor rijen op straat. Daarom heeft de keten ‘bolhoedjes’ ingezet: gastheren die de drukte op straat in goede banen leiden. Kritiek op die aanpak is er ook. Zo zouden de bolhoedjes zich te veel manifesteren in de openbare ruimte.

Huisbaas

Uit onderzoek van Het Parool bleek in januari vorig jaar dat Mariska van Putten, de eigenaresse van Boerejongens, een stevige positie op de Amsterdamse coffeeshopmarkt had verworven. Zo bleek dat ze, op persoonlijke titel, meerdere panden had gekocht waarin coffeeshops huisden. Naast de exploitatie van haar eigen shops bleek ze huisbaas van zes Amsterdamse coffeeshops. Daarnaast exploiteert ze Amsterdam Genetics, een bedrijf in cannabiszaad. Ten minste twee van haar huurders waren, net als haar eigen coffeeshops, verbonden aan dat zadenbedrijf. Ook vier andere Amsterdamse coffeeshops bleken samen te werken met Amsterdam Genetics.