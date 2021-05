Coffeeshopbaas in beroep tegen voorwaardelijke taakstraf: ‘Wet dient de mens en niet andersom’

Coffeeshopbaas Henry Dekker. Beeld Jean-Pierre Jans

Met de schrik vrij, zo zou je de veroordeling van Henry Dekker kunnen omschrijven. Bij de eigenaar van meerdere Amsterdamse coffeeshops werd in 2018 ruim 46 kilo cannabis in huis gevonden. Dat is verboden.

En dus veroordeelde de rechtbank Dekker dinsdag tot een voorwaardelijke taakstraf van tweehonderd uur met een proeftijd van een jaar. Het Openbaar Ministerie vroeg twee weken terug nog om een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden en een taakstraf van tweehonderd uur. Daarmee is het vonnis aanmerkelijk lager dan de eis

De 62-jarige Dekker is er echter de man niet naar om nu opgelucht adem te halen. “Die veroordeling is complete kolder. Ik ga in hoger beroep. Waar had ik van de rechter mijn handel dan op moeten slaan?”

Geheime stash

Tijdens zijn proces legde hij en zijn advocaat al uit dat het grote probleem is dat de overheid weigert om de bevoorrading van coffeeshops eens fatsoenlijk te regelen. Die mogen nu maximaal 500 gram in huis hebben. Als de handel op is, moet dat vanuit een geheime stash worden aangevoerd. Dat levert niet alleen administratieve rompslomp op, maar brengt ook de nodige veiligheidsrisico’s met zich mee. In het verleden werd er ingebroken en plaatsten criminelen trackers onder de auto’s van zijn medewerkers. Vandaar dat Dekker zijn handelswaar in zijn huis opsloeg

Inmiddels is, door alle publiciteit rondom zijn strafzaak, ook huisbankier ING wakker geworden. De bank, met als motto‘do your thing' heeft inmiddels verzocht of Dekker ‘aanvullende informatie’ wil verstrekken over de wijze waarop hij zijn thing doet met een betaalrekening van ING.

“Ach ik ben het na 38 jaar in de coffeeshopbranche wel gewend dat banken niet meewerken,” zegt Dekker zuchtend. Toch is dat niet zijn grootste ergernis. Dat is die veroordeling. “Het gaat nooit meer weg. Tijdens mijn strafzaak werd er ook een oud flutzaakje uit 1996 opgerakeld. Dat ging om het feit dat ik destijds meer dan 30 gram in een van mijn zaken had. Dat mocht toen niet. Maar wat daaruit blijkt is dat zo’n veroordeling altijd blijft staan.”

En dat is de reden dat Dekker nu in hoger beroep gaat. “Ik wil van alle blaam gezuiverd worden. Ik ben een hardwerkende ondernemer. Ik betaal bakken belasting en ik wil niet zo door de overheid behandeld worden. De wet dient de mens en niet andersom.”