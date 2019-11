Coffeeshop Smoke Palace mag weer open

Coffeeshop Smoke Palace aan de Linnaeusstraat in Oost mag zijn deuren weer openen. Burgemeester Halsema sloot de zaak in maart, nadat er in korte tijd twee keer een aanslag werd gepleegd met explosieven.

Volgens een woordvoerder van de burgemeester heeft de politie geen informatie dat er nu sprake zou zijn van een gevaar voor de openbare orde en veiligheid. “Daarom heeft de burgemeester besloten de sluiting te beëindigen.”

De omwonenden hebben een brief ontvangen waarin staat dat de zaak weer open mag. Stadsdeel Oost organiseert op woensdag 13 november een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners. Ze zullen dan meer informatie krijgen over het besluit van de gemeente en horen wat de plannen zijn van de eigenaar.

De schrik zat er goed in

In januari van dit jaar werd Smoke Palace voor het eerst getroffen door een explosie. Die ontploffing was zo hard dat een agent de trillingen kon voelen op het nabijgelegen politiebureau. Minder dan twee maanden later was het opnieuw raak. Een lichtflits en een knal was het begin van een tweede aanslag op de coffeeshop.

Er vielen geen gewonden bij de twee ontploffingen, maar de explosieven zorgden wel voor veel schade aan naastgelegen panden. En ook de schrik zat er goed in bij de buurtbewoners. Het Parool beschreef vervolgens het meest waarschijnlijke motief van de aanslagen: een criminele link met de broer van de eigenaar.

Na wat geaarzel sloot burgemeester Halsema Smoke Palace voor onbepaalde tijd. Dat was vijf dagen na de tweede aanslag. Volgens Halsema was het onverantwoord de horecagelegenheid nog langer open te houden.