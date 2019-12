Coffeeshop Smoke Palace blijft dicht uit vrees voor nieuw incident

Exterieur van coffeeshop Smoke Palace. In korte tijd is hier begin dit jaar twee keer een explosief voor de deur afgegaan. Beeld ANP

Daaruit blijkt volgens de gemeente dat er een nieuw incident zou kunnen plaatsvinden. Eerder dit jaar waren er twee aanslagen met zware explosieven. De aanslagen waren volgens de recherche vrijwel zeker op de coffeeshop gericht. Er raakte niemand gewond.

De coffeeshop is sindsdien niet meer open geweest. De aanslagen richtten veel schade aan het pand aan. De verbouwing was in volle gang. Deze sluiting betekent dan ook dat de bouwwerkzaamheden voor onbepaalde tijd niet mogen worden voortgezet.

In de directe omgeving was ook veel schade door de aanslagen. Van de naastgelegen panden werden de voordeuren naar binnen geslagen en aan de overkant van de straat sneuvelden ruiten.

Tweede keer gesloten

In maart besloot burgemeester Halsema ook al om de coffeeshop voor onbepaalde tijd te sluiten, maar vorige maand kwam het bericht dat de coffeeshop toch weer open mocht. Volgens een woordvoerder van de burgemeester had de gemeente toen geen informatie over mogelijk gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

De politie gaat de komende tijd meer aandacht besteden aan het pand. De gemeente stelt dat door de eerdere explosies en mogelijke nieuwe incidenten ‘het woon- en leefklimaat van omwonenden en voorbijgangers ernstig kan worden aangetast en de openbare orde ernstig kan worden verstoord’.

‘Ook kan dat maatschappelijk voor veel onrust zorgen en gevoelens van onveiligheid opleveren bij de direct omwonenden. Dit is ook gebleken tijdens de buurtbijeenkomsten die na de eerdere explosies zijn georganiseerd,’ schrijft de gemeente in een verklaring. Bij een buurtbijeenkomst vorige maand werd duidelijk dat veel buurtbewoners wilden dat de coffeeshop dicht zou blijven.

De aanslagen die in januari en maart plaatsvonden, lijken gericht op de broer van de eigenaar van de coffeeshop. Het gaat om Mustapha el Y. (1981), die in de onderwereld op een dodenlijst staat. Hij is veroordeeld voor drugshandel. De gedachte ligt voor de hand dat de familierelatie het motief kan zijn voor de explosies.

Eigenaar Mohamed el Y. zei in maart tegen Het Parool dat zijn broer niets met de aanslagen te maken heeft. “Mijn broertje is in 2013 veroordeeld, ja (voor de handel in ongeveer 450 kilo hasj), maar in 2014 is hij vrijgekomen en vanaf die tijd is hij ab-so-luut niet meer in aanraking geweest met de politie.”