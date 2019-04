Coffeeshop New Times om vondst handgranaat gesloten

De sluiting is vrijwillig, zo zegt een woordvoerder van de burgemeester. Er is geen sluitingsbevel. De coffeeshop gaat een week dicht. Binnen die periode besluit Halsema of de sluiting voor langere tijd is.



Coffeeshop New Times ging zaterdagavond om 18.30 uur dicht. Zaterdagochtend was er een handgranaat op de stoep aangetroffen.



Zondagochtend is opnieuw een handgranaat gevonden voor de deur van New Times, in de Spuistraat. De melding kwam om 3.30 uur. Het explosief is niet ontploft en werd rond 06.00 verwijderd.



Tweede explosief

Zaterdag zag een medewerker op ongeveer dezelfde plek ook al een handgranaat liggen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft die onschadelijk gemaakt. Het is nog onduidelijk wie dat voorwerp heeft neergelegd en waarom.



Vanwege de dreiging van een explosie moest een nabij gelegen hotel de kamers ontruimen. Bij de vondst van de tweede handgranaat hoefde dat niet.



Begin van de maand was het ook al raak in de Spuistraat. Toen explodeerde een handgranaat bij de club Mad Fox.



