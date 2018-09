Coffeeshop Frederik Hendrikstraat overvallen

De politie wil geen mededelingen doen over hoe de overvaller de coffeeshop Hugo de Groot is binnengekomen en of hij gewapend is. Wel is het duidelijk dat de man een onbekend geldbedrag buit heeft gemaakt.



Bij de overval is niemand gewond geraakt. De dader vluchtte in de richting van het Prins Hendrikplantsoen. De politie vraagt getuigen zich te melden.