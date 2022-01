Coffeeshop Boerejongens: sluiting is volstrekt onterecht

Volgens Boerejongens, een van de grootste coffeeshopketens van Amsterdam, is het intrekken van de vergunning gedurende een week ‘onzorgvuldig en ongegrond’. Dat valt te lezen op een pamflet dat in het raam van de vestiging op de Utrechtsestraat is opgehangen.