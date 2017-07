Coffeeshop Betty Boop wil naar Westelijk Havengebied

Dit blijkt uit een brief van burgemeester Van der Laan aan de gemeenteraad. Betty Boop kreeg in 2015 opdracht van de gemeente om uit te kijken naar een andere locatie, in verband met het spreidingsbeleid voor coffeeshops.



Toen kondigde de coffeeshop nog aan na te denken over een Cannabis Experience in het Westelijk Havengebied, vergelijkbaar met de Heineken Experience in De Pijp. Wat er van die plannen over is, wordt niet duidelijk uit de brief van Van der Laan.



Als de aanvraag volledig is en aan de Bibob-eisen voldoet, kan de gemeente binnen acht weken een exploitatievergunning voor een horecagelegenheid met gedoogverklaring voor de verkoop van softdrugs verlenen.



De verhuizing van Betty Boop is onderdeel van de stedelijke pilot coffeeshops, waarbij de gemeente kleinschaligheid en spreiding van de coffeeshops wil bevorderen. Twee verplaatsingen zijn ondertussen gerealiseerd. Het heeft de voorkeur van de gemeente om de coffeeshops naar de stadsdelen Noord, Zuidoost en Nieuw-West te verhuizen.



