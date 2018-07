Coffeeshop Betty Boop verplaatst naar Nieuw-West

De coffeeshop was voorheen aan de Nieuwezijds Kolk in Centrum gevestigd. In 2015 kreeg Betty Boop een brief van de gemeente om uit te kijken naar een andere locatie.



Het is niet verwonderlijk dat de coffeeshop in Nieuw-West is neergestreken. De gemeente heeft de voorkeur om een aantal coffeeshops naar de stadsdelen Noord, Zuidoost en Nieuw-West te verplaatsen.



Straathandel

Met de keuze voor Betty Boop in Nieuw-West hoopt de gemeente straathandel in dit stadsdeel aan te pakken. Zo is de 'straatdrugs' vaak onbetrouwbaar en onder de klanten van deze illegale verkoop zitten veel minderjarigen.



Betty Boop mocht, net zoals de andere coffeeshops, niet in een woonwijk openen en moet op een ruimte afstand van scholen blijven. Gedurende twee jaar zal de coffeeshop door de gemeente worden getoetst. Over twee jaar wordt besloten of de coffeeshop op deze plek mag blijven.



Hoe het met de plannen zit voor een heuse Cannabis Experience is onbekend.



