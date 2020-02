Coentunnel is het gevaarlijkste stukje snelweg van het land

De Coentunnel. Beeld ANP

Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van de Stichting Incident Management Nederland, die verantwoordelijk is voor de berging van personenvoertuigen na ongevallen. Het gaat specifiek om stukken snelweg van één kilometer.

Ook de noordelijke uitgang van de Coentunnel doet het niet best: daar vonden vorig jaar 48 ongelukken plaats. In 2018 waren dat er nog maar 18 in totaal.

Niet eerder gebeurden er op één kilometer snelweg in een jaar tijd zoveel ongevallen.

Een mogelijke oorzaak voor de stijging van ongelukken is het slechte weer. Auto’s zonder goede banden kunnen dan slippen in de bocht en in de vangrail terechtkomen. Ook slijtage van het wegdek kan een rol spelen bij het hoge aantal.