Code rood? Deze toeristen uit buurlanden zijn niet onder de indruk

Seppe Inghels (19) en Emmy Laemont (19), studenten uit het Belgische Stekene

Seppe Inghels en Emmy Laemont. Beeld Marc Driessen

Emmy: “Het bericht dat Noord-Holland vanaf vrijdag 16 uur code rood krijgt, hoorden we van mijn ouders. Ze waren bezorgd. ‘Wees extra voorzichtig, ga niet naar drukke plekken en doe een mondkapje op,’ was het advies.”

Seppe: “We vertrekken vrijdagavond om 20 uur, dus vier uur na het uitroepen dat Amsterdam een code rood gebied is. Mijn ouders zeiden: ‘Pak een trein eerder.’ Ik zei: ‘Kalm.’ We kunnen toch onze tickets niet omboeken. Het heeft ook geen nut als we vier uur eerder vertrekken.”

Emmy: “We voelen ons veilig in Amsterdam. We komen net uit het Moco Museum. We hadden mondmaskers op en bovendien werkte het museum met time slots. Dat we straks in quarantaine moeten, maakt ons niet veel uit. De colleges zijn toch online. Mama en papa komen ons wel eten brengen.”

Seppe: “Ik heb wel mijn volleybalclub een appje gestuurd dat ik in Amsterdam zit. We hebben zaterdag een oefenwedstrijd maar de club zei dat ik thuis moest blijven omdat ik in code rood gebied zit. Dat is wel heel erg.”

Sophie Harders (22) uit het Duitse Krempe en Tyler Schultz (26) uit Berlijn

Sophie Harders en Tyler Schultz. Beeld Marc Driessen

Sophie: “Mijn moeder stuurde me gisteren een artikel dat Noord-Holland nu ook door Duitsland als risicogebied is bestempeld. Nee, erg bezorgd was ze niet. Zelf voelen we ons hier veilig. Vanmiddag gaan we nog even naar het Rijksmuseum.”

Tyler: “Ik stuurde mijn moeder wat filmpjes door van Amsterdammers in de straat en in winkels. Mijn moeder woont in Australië, waar de veiligheidsmaatregelen heel streng zijn. Zij was in shock. Maar we zijn voorzichtig hoor. We wassen onze handen met handgel en hebben mondkapjes bij ons.”

Sophie: “Ik was wel verrast dat de mensen hier geen mondkapjes dragen. Vooral als je nu naar de getallen van het aantal besmettingen kijkt. Wij laten ons bij thuiskomst testen en gaan in quarantaine totdat we de uitslag hebben. We reizen al twee weken met de auto door Europa en komen net uit Spanje. Bij thuiskomst moesten we toch al een coronatest doen. We rijden straks meteen door naar de drive-through.”

Studenten Yousra Kaddouri (21) uit Antwerpen en Ikram Abo-Amar (19) uit Mechelen

Yousra Kaddouri en Ikram Abo-Amar. Beeld Marc Driessen

Yousra: “Het Rijksmuseum liet ons weten dat het binnen veilig was. En zo voelde het ook. Het was niet erg druk. Je kon gemakkelijk afstand houden. Mondkapjes zijn hier niet verplicht, maar als ik zonder mondkapje loop, voel ik me wel een beetje crimineel. Alsof ik iets verkeerds doe en de regels overtreed. In België zijn de regels veel strenger.”

Ikram: “We wilden eerst naar Parijs gaan maar mijn ouders waren daar fel tegen. Parijs was rood gebied. Dus het mocht niet van hen. Ze besloten dat we wel naar Amsterdam konden gaan. En nu is dit gebied code rood. Mijn ouders zijn wel bezorgd. Ze willen niet dat ik urenlang met de trein moet reizen en komen me straks ophalen in Den Haag. Yousra blijft hier iets langer. Ik ben vrijdag voor 16.00 uur weer thuis. Toch laat ik me testen hoewel dat niet verplicht is. Voor de zekerheid. Ik ben namelijk wel met veel mensen in contact geweest.”

Emre Kocak (34) en zijn vrouw Bahar Kocak (30) met hun elf maanden dochtertje Sara uit Sauerland

Emre Kocak, Bahar Kocak en Sara. Beeld Marc Driessen

Emre: “Mijn broer belde me uit Duitsland dat Noord-Holland een risicogebied is geworden. Ik ben er relaxed onder gebleven. Ik wil genieten van mijn vakantie-uitstapje. We wilden aanvankelijk naar Kroatië of Italië maar deden dat niet vanwege corona. We besloten naar Nederland te gaan, ook omdat het makkelijk met de auto te bereiken was. Dat het nu ook hier een risicogebied is, verraste me.”

Bahar: “We dachten dat we hier veilig waren. Dat zijn we niet. Dus het is wel teleurstellend.”

Emre: “Maar ik ben niet bang. Ik voel me veilig. De stad is niet druk. Het weer is mooi en je kunt buiten vertoeven. We gaan niet eerder terug. We laten ons straks gewoon testen en als het moet gaan we in quarantaine.”

Bahar: “We gaan nu kijken of we naar het Rijksmuseum kunnen. Ik wil wel eerst zien of het er niet te druk is. We waren net bij het Anne Frankhuis maar daar stond zo’n lange rij. In die drukte willen we niet zijn. Het is er te vol.”

Musea: drastisch minder bezoekers Het Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk Museum zien de bezoekersaantallen drastisch teruglopen nu Duitsland en België Noord-Holland als risicogebied heeft bestempeld dan wel tot code rood gebied heeft uitgeroepen. “We hadden afgelopen weekend 2400 bezoekers per dag, donderdag is dit aantal teruggelopen tot 700. Hoewel we alle veiligheid in acht nemen, zien we we dat het aantal Duitse en Belgische bezoekers aanzienlijk minder is geworden,” aldus een woordvoerder van het Rijksmuseum. Bij het Van Gogh Museum is de vraag om omboekingen bij vooral Belgische en Duitse toeristen erg groot. “Het viel op dat er donderdag heel veel vraag was om tickets om te boeken. Vanwege corona hebben we de regels voor het omboeken versoepeld. Het kan nog een dag voor het geplande bezoek worden gedaan en er hoeft ook geen nieuwe datum gereserveerd te worden. Het kan een open ticket zijn,” aldus een woordvoerster van het Van Gogh Museum. Donderdag boekten ongeveer zestig personen hun ticket om, waarvan veertig tot vijftig personen afkomstig waren uit Duitsland en België. Normaal gesproken krijgt het museum tien tot vijftien verzoeken voor omboekingen per dag. Het Van Gogh Museum ontving vorige week donderdag bijna 950 bezoekers, donderdag kwamen er 805 mensen naar het museum. Hoeveel Duitse en Belgische bezoekers er de komende dagen zullen komen, is volgens de woordvoerster nog lastig te zeggen, omdat men tegenwoordig op het laatste moment een ticket koopt voor het museum. Het Stedelijk Museum kan nog geen exacte cijfers geven over de terugloop van Duitse en Belgische bezoekers. “Het is in ieder geval niet positief. Er is een algemeen beeld dat het aantal bezoekers terugloopt. Het is een heftig voor heel Noord-Holland,” aldus de woordvoerster van het Stedelijk Museum.