Code oranje in Amsterdam | ANWB: file over hoogtepunt heen, op zes na drukste spits dit jaar

Noodweer in Amsterdam - Eens in de zoveel tijd is het zover: het KNMI geeft een weeralarm af. Wat nu? Lees ook onze uitleg: Dit betekenen de codes rood, oranje en geel.

In een groot deel van het land was code oranje al afgekondigd. Alleen in Friesland, Groningen en op de Waddeneilanden geldt code geel.

Rond 20.00 uur zal er in Amsterdam al zo’n 14 millimeter neerslag zijn gevallen, zo is de verwachting. Omdat de buien met hoge snelheid overwaaien, is de kans op wateroverlast niet zo groot. De temperatuur daalt wel tijdens de buien, maar koud wordt het niet, zegt Johnny Willemsen van Weerplaza. “Het minimum ligt op 17 graden dus we blijven in vrij warme lucht.”

Het was dinsdagmiddag al behoorlijk vroeg druk op de weg mede als gevolg van de buien die over het land trekken. Maar ‘we zien opvallend weinig ongelukken’ aldus een woordvoerder van de ANWB.

Doordat het aantal ongelukken op de weg meevalt en er geen berichten zijn van wateroverlast op de weg leidt de regenval niet tot ‘ernstige consequenties’, aldus de woordvoerder. Of dat later op de avond wel het geval zal zijn, hangt af van waar buien heen trekken en welke gevolgen dit nog zal hebben.

Donker, bliksem, regen en wind

Het noodweer uit zich in donder, bliksem, regen, zware windstoten van 75 tot 100 km per uur en hagelstenen tot wel 3 centimeter groot. “Zulke grote hagelstenen zie je eigenlijk alleen in de zomer,” zegt Willemsen. “Dat komt omdat de ijskristalletjes in een bui op en neer worden gezogen en vervolgens samenklonteren. In de zomer is de luchtstroming veel sterker en worden die klonten dus groter.”

Of het hierna weer gedaan is met de regen is nog niet met zekerheid te zeggen. “Het antwoord zit in het midden. Woensdag wordt het droog met flink wat zon. Donderdag trekt er een voorraad onweersbuien over Frankrijk en Duitsland, en waarschijnlijk pakken Limburg en Brabant daar ook een stuk van mee, maar een groot deel van Nederland waarschijnlijk niet.”

Hierna volgt weer een nieuwe droge periode met zomers weer. “Vanaf vrijdag krijgen we te maken met aangename temperaturen van 23 graden aan zee tot 26 landinwaarts. Op zondag loopt die temperatuur op van 24 tot 28 graden.”

Geen avondvierdaagse

Organisaties van avondvierdaagsen zijn door de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) geïnformeerd over hoe ze moeten handelen bij het voorspelde weer. De bond heeft de organisaties een protocol toegestuurd. Daarin staat onder meer dat voor en tijdens wandelingen het weer goed in de gaten gehouden moet worden en hoe deelnemers op de hoogte gehouden kunnen worden of het evenement doorgaat.

Door het hele land worden deze week avondvierdaagsen gelopen, vooral door scholieren. Mochten lopers alsnog overvallen worden door slecht weer, dan maken de organisaties gebruik van een calamiteitenplan. “Dan weten ze dat ze niet onder een boom moeten gaan zitten,” aldus een woordvoerder van de wandelbond.

De loop op IJburg in Amsterdam is voor dinsdagavond afgelast vanwege het voorspelde slechte weer. De woordvoerder van de wandelbond kon geen overzicht geven van het totaal aantal afgelastingen.

Voor de gemeenteraad is het voorspelde weer reden om een werkbezoek aan West af te zeggen. Raadsleden zouden een bezoek brengen aan het stadsdeelkantoor aan het Bos en Lommerplein om kennis te maken met de stadsdeelcommissie West. Onderdeel van het programma was een wandeling door de Kolenkitbuurt.