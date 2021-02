Code oranje door gladheid: ongelukken, valpartijen en snelwegen dicht

Beeld ANP

De politie meldt maandagochtend veel val- en glijpartijen in Amsterdam. Aan Wijenburg in Buitenveldert botsten meerdere auto's tegen elkaar aan door de gladheid. Op de Johannes Vermeerstraat in Oud-Zuid vond een 'eenzijdige glijpartij' plaats, waarbij het slachtoffer naar het ziekenhuis is vervoerd. Ook aan de Programmeurstraat in Noord en de Polsbroekstraat in Zuidoost werd de meldkamer gebeld vanwege ongelukken.

“Wij verzoeken iedereen even te wachten met naar buiten gaan,” aldus de politiewoordvoerder. In Noord-Holland zal de gladheid rond 9.30 uur verdwenen zijn, voorspelt Weeronline.

Ook bij de meldkamer ambulancezorg is het maandag aanpoten. “We worden overspoeld door telefoontjes van mensen die zijn gevallen en letsel hebben opgelopen,” aldus een woordvoerder. “Normaal gesproken krijgen we hulp van buurtregio's, maar dat is niet mogelijk omdat zij het ook druk hebben. We worden nu bijgestaan door meldkamers in het zuiden van het land.”

Ook op de spoedeisende hulp is het erg druk, vertelt de woordvoerder. “Nogmaals: blijf thuis, tenzij het strikt noodzakelijk is. Vandaag niet alleen vanwege Covid, maar ook vanwege de gladheid.”

Op sommige plekken waarschuwen bewoners fietsers en voetgangers voor de gladde bruggen in de stad, zoals hier aan de Lijnbaansgracht.

Ondertussen staan hier omwonenden op de brug om fietsers te waarschuwen af te stappen ❤️ #lievestad pic.twitter.com/s9ACsriezZ — Jeroen Wollaars (@wol) 1 februari 2021

Een vrouw was onderuit gegaan in het park (bij de Sloterplas in Amsterdam) en zat al 3 kwartier te wachten op een ambulance, samen met enkele omstanders die zo aardig waren om bij haar te blijven. Ik zag meerdere mensen op hun snufferd gaan in de buurt. #ijzel — Ana_Medusa (@Ana_Medusa) 1 februari 2021

De gemeente geeft aan dat er is gestrooid op de zogeheten hoofd- en plusnetten in de stad. Op dit moment wordt er ook gestrooid bij tram- en bushaltes. Mocht het nodig zijn, zijn daarna de binnenwegen aan de beurt.

Automobilisten ervaren de grootste hinder rondom Amsterdam, zegt de ANWB. Zo is de A5 dicht tussen Amsterdam-Westpoort en knooppunt Westrandweg. Ook op de A10, de ring rond Amsterdam, zijn ongelukken gebeurd door de gladheid. De binnenring bij de afrit Tuindorp-Oostzaan is nog steeds dicht vanwege een ongeval, aldus een woordvoerder van de ANWB. Ook de A8 ten noorden van Amsterdam is afgesloten.

Door de ijzel is de #A5 in beide richtingen dicht tussen Amsterdam-Westpoort en knooppunt Westrandweg. In het grootste deel van het land is #codeoranje van kracht. Check het laatste nieuws: https://t.co/ktT5yPqBla pic.twitter.com/Fwxi0PZfzc — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 1 februari 2021

Door een ongeluk op de A9 ter hoogte van knooppunt Velsen loopt het verkeer vast richting Amstelveen. Er staat een file van ruim 10 kilometer, die begint vanaf Heemskerk.

Vanwege de ongelukken en afgesloten snelwegen, waarschuwt Rijkswaterstaat voor drukte op andere wegen. Op de A8 richting Amsterdam is het maandagochtend bijvoorbeeld erg druk.

Vooral in de noordelijke provincies kan de gladheid tot het middaguur aanhouden, zegt Weeronline.