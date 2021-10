Code geel om dichte mist, vliegverkeer hervat

Beeld ANP

Door de dichte mist was er vrijdagochtend plaatselijk minder dan tweehonderd meter zicht. Verkeer en andere buitenactiviteiten konden daar hinder van ondervinden.

Vliegverkeer

Meerdere binnenkomende vluchten werden vrijdagochtend omgeleid of vertraagd en vertrekkende toestellen konden tijdelijk niet opstijgen. Rond 12.00 uur was de mist voldoende weggetrokken om weer veilig te vliegen. De luchthavens vragen reizigers ook vrijdag goed de vluchtinformatie in de gaten te houden, omdat de dienstregeling nog verstoord kan zijn.

Volgens een woordvoerder van de luchthaven werden piloten gevraagd wegens de mist extra afstand te houden, waardoor er vertragingen optraden. Een enkele vlucht werd geannuleerd. De zegsvrouw van Schiphol kan niet zeggen hoeveel vluchten precies last hebben gehad.

Ochtendspits

Ook de ochtendspits had last van de mist, en moest het doen met minder dan honderd meter zicht. Op sommige plekken kon het zicht zelfs minder dan vijftig meter zijn.

Ook donderdagnacht en -ochtend was het zeer mistig, en was code geel van kracht. Het KNMI waarschuwt voor gevaarlijke rij-omstandigheden door slecht zicht. Het advies is daarom nog steeds: ‘Pas de snelheid aan en houd voldoende afstand. Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden.’