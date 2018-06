Cocktailbar Suzy Wong mag weer open

Eigenares Rozemarijn Cucovic-De Heer inventariseert nu wanneer de cocktailbar in de Korte Leidsedwarsstraat weer gasten kan ontvangen, zegt ze tegen AT5.



Suzy Wong werd in maart voor onbepaalde tijd gesloten nadat voor de tweede keer in korte tijd een handgranaat voor de deur werd aangetroffen. De bar zou onder voorwaarden weer open kunnen: na een uitzending van het programma Opsporing Verzocht en een besluit van Van Aartsen. De politie heeft na de uitzending 22 tips gekregen en heeft die in onderzoek. Van Aartsen vond de kust in ieder geval veilig.



Financiële gevolgen

De uitbaters van het café hadden eerder op maandag nog een kort geding om eerder open te mogen verloren bij de voorzieningenrechter. Die vond dat de gemeente voldoende had beargumenteerd dat twee explosieven voor de deur van een uitgaansgelegenheid een gevaar vormen voor de omgeving.



Suzy Wong: Beleid gemeente leidt tot meer granaten in de stad