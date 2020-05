Cocaïnewasserij aangetroffen in woning in West

Beeld Shutterstock

Na een melding van een voorbijganger over een vreemde lucht gingen agenten een kijkje nemen. In de woning troffen ze een opstelling voor het verwerken en versnijden van drugs. Alle apparatuur voor het verwerken van cocaïne was aanwezig: een blokkenpers en vaten met de chemische stof aceton.

De wasserij is ontmanteld. Ook vond de politie een nog onbekende hoeveelheid drugs.

Vooralsnog zijn er geen verdachten aangehouden.