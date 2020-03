COC eist aftreden voorzitter Huffnagel na uitspraak in radioprogramma

Voorzitter van Pride Amsterdam, Frits Huffnagel. Beeld Van Der Velde Leo

In het radioprogramma gaf Huffnagel zijn mening over de huidige vluchtelingencrisis aan de grens met Turkije en Griekenland. Hierin zei hij onder meer: ‘Nee, geen nieuwe vluchtelingen […] die mensen moeten hier niet naartoe […] wij zien een kind en denken dan ‘oh wat zielig’, terwijl we zien niet die vader die daarachter staat die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die daarachter staat die dat heeft gefaciliteerd.’

Op Facebook schreef AGP een bericht waarop de organisatie reageert op de uitspraak van Huffnagel. Hierin staat dat ‘Pride Amsterdam vindt dat personen die hun land ontvluchten vanwege hun geaardheid en/of genderidentiteit altijd een beroep moeten kunnen doen op de gastvrijheid van het vrije westen, dus ook op Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder’. ‘Huffnagel heeft vorige week in een column nog aandacht gevraagd voor de situatie van LGBTI’s in Tsjetsjenië,’ vervolgt de organisatie.

Aftreden voorzitter

COC Amsterdam distantieert zich van de volgens hen ‘zeer ongenuanceerde en kwetsende uitspraken over vluchtelingen en migranten’. Bovendien vindt het bestuur dat stichting AGP niet juist op de uitspraken heeft gereageerd.

‘We willen u aanraden om serieuze maatregelen te nemen, waaronder minimaal het doen aftreden van de voorzitter,’ eist COC in de open brief. ‘We zien graag een ontwikkeling van uw organisatie die inclusiever is.’ COC schrijft de samenwerking met SGP op te schorten totdat de kwestie is afgerond.