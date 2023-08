Cobra Museum in ‘acute, zorgelijke financiële situatie’

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen. Beeld Tobias Kleuver / ANP

Maandag was er een gesprek tussen de portefeuillehouder kunst en cultuur van de gemeente, de museumdirectie en drie bestuursleden van de Raad van Toezicht (RvT) van het Cobra Museum, waaruit is gebleken dat het financieel niet goed gaat met het museum.

Het museum voor moderne kunst zou hebben aangegeven dat door tegenvallende bezoekersaantallen in juni tot half juli en door veel hoger uitvallende kosten een acuut liquiditeitsprobleem is ontstaan. Er zouden in die periode 30.000 minder bezoekers zijn gekomen dan de verwachte 90.000.

Bedrijfsvoering

Volgens de burgemeester zijn er al sinds 2018 zorgen over de bedrijfsvoering, de financiële situatie die daaruit voortvloeit en de toekomst van het museum. ‘Sinds die tijd is er sprake van een structureel financieel tekort en zijn de algemene reserves steeds verder afgenomen. Ondanks de vele gesprekken is het museum niet met een realistisch verbeterplan gekomen,’ schrijft burgemeester Tjapko Poppens.

In april van dit jaar bleek al dat het museum in 2022 een tekort had van 350.000 euro. De gemeente vond dat reden om een subsidieaanvraag voor vier jaar (1,2 miljoen per jaar) nog niet goed te keuren. Het college gaat zich beraden op vervolgstappen ‘op basis van de recent verstrekte informatie’.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: