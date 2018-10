Coalitiepartijen: verplaats prostitutie om Wallen te ontlasten

Coalitiepartijen GroenLinks, D66 en SP komen donderdag met voorstellen voor de Wallen tijdens een debat over de toekomst van de prostitutie in het centrum.



Het is munitie voor burgemeester Femke Halsema, die al langer broedt op een oplossing om het 1012-gebied te ontlasten. Wat haar betreft zal er 'geen enkel taboe' gelden.



Raamprostitutie op de Wallen is een historisch fenomeen, maar staat ter discussie. Door de groeiende stroom toeristen ervaren bewoners en prostituees veel overlast. Toeristen vergapen zich aan de vrouwen achter de ramen, joelen en nemen foto's, maar gaan niet naar binnen, waardoor de inkomsten onder druk staan.



Daarnaast wijken veel vaste klanten uit naar prostituees die zij via internet vinden en thuis of in hotels ontvangen. Deze thuis- of onlineprostitutie is meestal illegaal en bovendien onveilig vanwege het gebrek aan toezicht.



Werken in anonimiteit

Al deze veranderingen zorgen ervoor dat de bordeelramen op de Wallen overdag grotendeels leeg staan. En er is maatschappelijk debat ontstaan over de vraag of raamprostitutie in de binnenstad, onder deze omstandigheden, nog wel van deze tijd is.