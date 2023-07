Coalitieonderhandelingen Noord-Holland afgerond, college met BBB en GroenLinks

Beeld Jakob van Vliet

Donderdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd, zo maakten de betrokken partijen dinsdag bekend. Ook over de portefeuilleverdeling zijn al afspraken gemaakt.

“De vier partijen zetten zich in voor een mooie toekomst van Noord-Holland,” zeggen informateurs Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders in een persbericht. “Ze hebben de afgelopen maanden intensief met elkaar gesproken en onderhandeld.”

De informateurs hebben er ‘alle vertrouwen in dat deze nieuwe coalitie voortvarend aan de slag gaat’.

Negende provincie

Noord-Holland is de negende provincie waarin een collegeakkoord is bereikt na de verkiezingen van maart. In zes daarvan gaat de BBB meebesturen.

De inhoud van de afspraken in Noord-Holland is nog onbekend. De coalitieafspraken met de BBB in andere provincies bevatten steeds belangrijke concessies voor boeren. Zo worden vooralsnog nergens boerenbedrijven gedwongen uitgekocht. Ook is steeds overeengekomen dat de provincies het jaartal 2035 handhaven voor natuurherstel.

Dat jaartal staat ook nog in de huidige wet, die stelt dat dan de stikstofuitstoot met 70 procent moet zijn verminderd. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken die termijn met vijf jaar te vervroegen naar 2030, maar die afspraak staat inmiddels ter discussie. In de Tweede Kamer houdt GroenLinks vast aan 2030 en het zonodig gedwongen onteigenen van boeren.

Eind vorige maand werd ook in Zuid-Holland een collegeakkoord gesloten. Ook in die coalitie zit zowel GroenLinks als de BBB.