Coalitieakkoord of niet, alleen GroenLinks spreekt zich onomwonden uit voor erotisch centrum

Beeld Mariet Dingemans

Dinsdag- en woensdagavond was het woord aan de bewoners om hun zorgen over een erotisch centrum te uiten, donderdag was het de beurt aan politieke partijen om hun standpunten duidelijk te maken. Voor burgemeester Femke Halsema de derde keer om naar alle voor- en nadelen te luisteren.

Een geluid dat Halsema consequent uitdraagt: dit is niet alleen haar idee, maar een wens uit de gemeenteraad. Het staat ook nog in het coalitieakkoord, zegt ze, waarmee ze nadrukkelijk de steun zoekt van PvdA, GroenLinks en D66 voor een erotisch centrum in Zuid of Noord.

Die steun kreeg ze niet onomwonden uitgesproken. Alleen GroenLinks zei meermaals zich achter het coalitieakkoord te schuilen en zag geen reden om Noord of Zuid uit te sluiten als locaties voor een erotisch centrum. PvdA en D66 verschuilen zich nog achter de adviezen die vanuit de stadsdelen moeten komen.

Politiek spel

Niet vreemd. In Noord heeft de stadsdeelfractie van PvdA al gezegd dat ze het daar niet willen hebben en in Zuid ligt het voor D66 erg gevoelig. Mochten de stadsdeeladviezen die binnenkort komen negatief zijn, biedt het ze de mogelijkheid om tegen Halsema te zeggen dat ze op zoek moet gaan naar een heel andere locatie.

Voor Halsema was dit politieke spel ook duidelijk. Tegen de partijen zei ze dat de raad om een shortlist van locaties had gevraagd en dat zij die belofte heeft ingelost. Volgens Halsema leidt deze wens ‘vanzelfsprekend tot onrust’ op de plekken die genoemd worden. Halsema: “Ik ben verbaasd over de verbazing die door sommige raadsleden wordt geuit.”

Raadslid Imane Nadif (GroenLinks) had zich hier eerder op de middag ook over verwonderd. “Wat mij frustreert is dat in de vorige periode heel veel mensen anders praatten over het erotisch centrum, terwijl ze een periode later een andere toon aanslaan vanwege de ophef die er vanuit de stadsdelen komt.”

Algemene belang

Grootste oppositiepartij VVD bracht daar tegenin dat zij alleen hebben ingestemd met een vooronderzoek naar locaties. In 2021 zei de partij van Claire Martens namelijk al dat het ‘onwerkbaar’ is om een centrum op een bestaande plek te bouwen en stelde een nog te bouwen woonwijk voor.

Zij wilde van Halsema dan ook weten of andere locaties dan nog tot de mogelijkheden behoren – waarmee ze ook meteen D66 en PvdA een potentiële uitweg biedt. Halsema, zelf de initiatiefnemer van het plan rondom een erotisch centrum, hintte erop dit liever niet te willen doen, maar zei ook dat het aan de raad is om tot een definitieve keuze te komen.

De burgemeester stelde dat als nu vanwege de ontstane onrust een raadsmeerderheid het centrum niet meer in Zuid of Noord wil, het kan betekenen dat het centrum naar een ander stadsdeel gaat dat ‘slechter scoort op bepaalde criteria’, maar waar bewoners ‘minder capabel’ zijn om zich te organiseren. “Het algemene belang moet worden afgewogen tegen het belang van een stadsdeel of buurt.”

Asielboot

JA21 kwam overigens met een geheel eigen idee over een locatie voor het erotische centrum: gebruik de asielboot in de buurt van de Coentunnel als erotisch centrum in de toekomst.