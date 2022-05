Coalitieakkoord in Amsterdam dichtbij, stad roept hulp van banken en regering in

Rutger Groot Wassink (lijsttrekker GroenLinks) in gesprek met Marjolein Moorman (lijsttrekker PvdA). Beeld Koen van Weel/ANP

Rond het stadhuis voelt iedereen dat de onderhandelingen de laatste fase zijn ingegaan. Na de verkiezingen halverwege maart was meteen duidelijk dat PvdA, GroenLinks en D66 met elkaar verder wilden, maar daarna bleef het lang stil. De formerende partijen gaan ervan uit dat er uiterlijk begin juni handtekeningen worden gezet.

De hoge ambities van de stad – de energietransitie, het aanpakken van de woningmarkt en de groeiende ongelijkheid – schuren met de beperkte financiële middelen. Het is een van de redenen dat de partijen er nog niet uit zijn: niet alles kan, en er is wel veel beloofd. In de laatste weken gaat het dan ook vooral om de verdeling van geld. Volt-lijsttrekker Juliet Broersen verzocht, samen met de andere oppositiepartijen Denk, JA21 en Bij1, om meer inzicht in de manier waarop de keuzes worden gemaakt en hoe de raad daarbij betrokken kan worden.

“Een feestje om even terug te zijn,” noemde Lodewijk Asscher zijn bijdrage in de raadscommissie. Van 2006 tot 2012 was hij wethouder in de stad. Asscher wist vervolgens niet veel te melden. Hij sprak de verwachting uit dat de raad een belangrijke rol krijgt in het meedenken over het coalitieakkoord.

Creatief meedenken

De formerende partijen PvdA, GroenLinks en D66 kijken nadrukkelijk richting Den Haag om de ambities waar te kunnen maken. Gehoopt wordt dat ministers Harbers en De Jonge – met beleid en financieel – hulp bieden bij de vastgelopen woningmarkt en de bereikbaarheid van de stad. Ook banken als Triodos en Rabobank zijn uitgenodigd om mee te denken hoe Amsterdam de financiën op een creatieve manier rond kan krijgen.

Er zijn de afgelopen weken ook gesprekken geweest met Amsterdamse experts en organisaties. Zo kwam Ombudsman Munish Ramlal spreken over onder meer de klachtafhandeling van de gemeente en de problemen rond de Waterloopleinmarkt. Daarnaast kwamen de Amsterdamse corporaties, de commissaris van de koning van Noord-Holland en de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en justitie) op bezoek. De afgelopen weken trokken de formerende partijen elke vrijdag een ander stadsdeel, en stadsgebied Weesp, in.