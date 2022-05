Coalitieakkoord Amsterdam: parkeervergunning duurder, ozb omhoog, bieb op de Zuidas van de baan

Coalitieonderhandelingen op het stadhuis in Amsterdam. Beeld Marc Driessen

Precies zeventig dagen hebben de onderhandelingen geduurd, maar woensdag is het akkoord tussen PvdA, GroenLinks en D66 dan eindelijk daar. Om tien uur presenteren de lijsttrekkers van de drie grootste partijen de koers die de stad de komende vier jaar gaat varen.

Kansengelijkheid staat centraal in het akkoord. Vooraf was de vraag hoe de ambities betaald moesten worden, want sinds de coronacrisis is de gemeentelijke kas een stuk leger en op alle fronten heeft de gemeente te weinig geld. Bovendien is er relatief weinig ruimte voor bezuinigingen. De drie partijen – die samen een nipte meerderheid haalde met 24 van de 45 zetels – worden zo gedwongen om scherpe keuzes te maken.

Die zijn duidelijk terug te zien in de lastenverhogingen die eraan gaan komen, vertellen verschillende bronnen tegen Het Parool. De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat omhoog, onder meer parkeervergunningen worden duurder en ook toeristen zullen via belastingen meebetalen om de plannen van deze coalitie te financieren. De afvalstoffenheffing gaat wel omlaag, omdat die relatief hoog is in vergelijking met die in de andere grote steden.

Geen OBA Next op de Zuidas

De drie partijen zetten ook een streep door de plannen voor de nieuwe, moderne bibliotheek OBA Next op de Zuidas. De bibliotheek zou op ‘de duurste grond van Amsterdam’ worden gebouwd, waar de gemeente vanaf 2025 jaarlijks vier miljoen euro in zou investeren. In de bibliotheek moeten kinderen games of films kunnen maken, vlogs produceren en met virtual reality werken.

Door niet in de OBA Next op de Zuidas te investeren bespaart het college direct een zak geld, omdat de grond op de Zuidas peperduur is. Dat wil niet zeggen dat een nieuwe ultramoderne bibliotheek helemaal van tafel is. In de geest van de leus ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’ komt de nieuwe bibliotheek in Zuidoost te staan.

Het is opvallend dat PvdA, GroenLinks en D66 nu tot deze keuze zijn gekomen, terwijl het plan al jarenlang onder vuur ligt bij oppositiepartijen . Cultuurwethouder Touria Meliani noemde de OBA op de Zuidas nog ‘een plek voor een jonge generatie Amsterdammers, die juist op de Zuidas enorme kansen voor zichzelf zien’. Onder meer Bij1 stelde daartegenover dat een nieuwe bibliotheek een plek in een een kansarme wijk verdient. VVD, CDA en SP zagen liever dat deze miljoenen in bijvoorbeeld de zorg zouden worden geïnvesteerd.

Waarop gaat het stadsbestuur bezuinigen?

Tijdens de campagne was wonen één van de belangrijkste thema’s. Het ging vooral over de vraag voor wie in Amsterdam gebouwd moet worden. GroenLinks, dat flink meer sociaal wilde bouwen, en D66, dat veel meer middenhuur en koop wilde, doen allebei water bij de wijn: de verhouding blijft 40 procent sociaal, 40 procent midden en 20 procent vrije sector, net als tijdens de vorige bestuursperiode.

Bronnen rond de partijen zeggen dat nog steeds ‘flink geïnvesteerd’ wordt om het nijpende lerarentekort aan te pakken en dat het nieuwe stadsbestuur miljoenen vrijmaakt om woningen te isoleren – een zogenoemd ‘isolatieoffensief’. Eerder hebben GroenLinks en PvdA al aangekondigd dat ze met lokale regelgeving willen komen om eigenaars van huurwoningen te dwingen hun woningen te isoleren.

De grote vraag die voor woensdag blijft staan, is waar gaat al dit geld vandaan moet komen. Ofwel: waarop gaat het nieuwe stadsbestuur nog meer bezuinigen?

Wie worden de wethouders?

Woensdag worden de wethouders bekendgemaakt. Het ligt in de lijn der verwachting dat elke partij drie stadsbestuurders mag afleveren. Partijleiders Marjolein Moorman (PvdA), Rutger Groot Wassink (GroenLinks) en Reinier van Dantzig (D66) zijn in elk geval zeker van hun plek.

Voor PvdA-raadslid Sofyan Mbarki ligt eveneens een wethouderschap in het verschiet. Van D66 wordt Melanie van der Horst, stadsdeelbestuurder in West, met regelmaat genoemd.