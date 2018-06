Coalitie Zaanstad: maatregelen om méér toeristen te trekken

Druk? In Zaanstad kennen ze dat woord niet. Regeldruk, parkeerdruk en zelfs verkeersdrukte komen regelmatig terug in het coalitieakkoord dat de Zaanse afdelingen van VVD, lokale partij Rosa, CDA, PvdA, D66 en de ChristenUnie dit weekend met elkaar hebben gesloten.



Maar de angst voor toeristische drukte die de Amsterdamse politiek in z'n greep houdt, lijkt afwezig in de stad aan de overkant van het Noordzeekanaal. Toeristen zijn in Zaanstad nog welkome gasten die binnengehaald dienen te worden, via een nieuw te schrijven Actieplan Toerisme.



De winsten wil men afromen door per 2020 aan te sluiten bij een nieuwe Amsterdamse methode om toeristenbelasting te heffen, via een vast bedrag per nacht plus een variabel percentage. De nieuwe coalitie wil ook meer financieel profijt van de bezoekers aan de Zaanse Schans, die de attractie nu nog gratis bezoeken. Gedacht wordt aan het heffen van entree.



Meer, meer, meer

Momenteel komt slechts 1 procent van de 2,2 miljoen jaarlijkse bezoekers van de Zaanse Schans naar het centrum. Dat percentage moet omhoog. Door een verhoging van het cultuurbudget met ruim een ton en en vestiging van een nieuw museum, met daarin werken uit Amsterdamse kunstdepots, hoopt men bezoekers naar het stadshart te halen.



Een speciaal Monet-jaar in 2021, de Franse schilder was een eeuw geleden veel te vinden in de streek, moet een aanjager worden van het toerisme. Ook wil Zaanstad duidelijker meedoen aan Sail 2020.



Op de lange termijn spreekt de buurgemeente de wens uit dat er een metroverbinding komt met de hoofdstad. Maar over de komst van een haven voor de cruisevaart in de Zaanse Achtersluispolder, Amsterdam ziet af van een nieuwe terminal, houdt de nieuwe coalitie zich op de vlakte. "Samen met bedrijven kijken we naar de optimale combinatie van wonen en werken in de Achtersluispolder", zeggen zij hierover.